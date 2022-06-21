نجوى كرم بنداء إلى والدها الراحل في عيد الأب.. “وكبرنا يا بيي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استذكرت النجمة اللبنانية نجوى كرم اليوم، الثلاثاء 21 حزيران/يونيو، والدها الراحل بمناسبة الإحتفال بعيد الأب، بمقطع مصوّر نشرته على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي وحمل عنوان “نداء إلى أبي”.

وظهرت نجوى كرم بلقطات من حديقة منزلها، وأرفقت الفيديو بمقطع من أغنيتها الديو مع الفنان الراحل وديع الصافي “وكبرنا يا بيي”، بعد أن أعادت تسجيله خصيصًا لهذه المناسبة، ليكون بمثابة نداء وتحيّة إلى روح والدها الراحل.

وحقق فيديو نجوى كرم تفاعلًا واسعًا من الجمهور، إذ تلقت عليه “شمس الأغنية اللبنانية” الكثير من التعليقات من المتابعين، خاصةً أن هذه الأغنية تحوّلت إلى نشيد للآباء، يتناقلها الأبناء في عيد الأب كل عام.

على صعيد آخر، تلتقي نجوى كرم جمهورها اللبناني والعربي في قبرص ضمن سلسلة حفلات “يلا قبرص” لأبرز النجوم اللبنانيين والعرب. وتُحيِّ نجوى كرم حفلاً غنائياً ضمن حفلات “يلا قبرص” من ١٤ تموز/ يوليو حتى ١٧ منه، وتُقدم باقة منوعة من أغنياتها القديمة والجديدة.

كما تُتابع نجوى تحضيراتها الفنية للمرحلة القادمة، حيث تعمل على تنفيذ عدة أغنيات جديدة، وفيما يتعلق بطرح تلك الأغنيات سوف تدرس القرار المناسب حول طريقة الطرح والسياسة التي سوف تعتمدها.