“قمرجي”.. فارس كرم في أغنية خارجة عن المألوف قريبًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهى النجم اللبناني فارس كرم يوم الأحد الماضي، من تصوير أغنية جديدة بعنوان “قمرجي” مع المخرج اللبناني هاس غدار في بيروت.

وتم تصوير الكليب بفكرة جديدة ومختلفة عن الأعمال المصوّرة التي ظهر بها فارس كرم في السابق، وذلك لتتناسب مع الأغنية التي صرّح فارس كرم “أنها خارجة عن المألوف وستشكّل مفاجأة للجمهور”.

أغنية “قمرجي” هي من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، وسيتمضنها ميني ألبوم جديد يصدره فارس كرم قريبًا وفيه 5 أغنيات باللهجة اللبنانية جميعها من توزيع صباغ، ومن إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

يذكر أن فارس كرم يستمر بحصد نجاح أغنية “ع موعدنا ولا شو” التي طرحها مؤخرًا من كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ وإخراج جو بو عيد، إذ حقق كليب الأغنية أكثر من 7 ملايين مشاهدة على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.