معجب تحرش بـ دنيا بطمة في أماكن حساسة.. شاهدوا رد فعلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيديو يرصد تعرض النجمة المغربية دنيا بطمة للتحرش الجسدي بشكل واضح في إحدى حفلاتها الأخيرة.

ووّثق الفيديو اقتراب بطمة من أحد الحاضرين من معجبيها من أجل تحيته، لكنه سارع إلى لمسها ووضع يده على أمكنة حساسة من جسمها، ما دفعها إلى نزع يده مسرعةً.

ويزخر موسم الصيف الحالي بحفلات كثيرة تحييها بطمة، على غرار حفلها غداً الأربعاء في الرباط، والخميس في مراكش.

وكانت بطمة تمّنت الشفاء العاجل للعاهل المغربي الملك محمد السادس عبر حساباتها في الـ”سوشيال ميديا” إثر اعلان اصابته بفيروس كورونا.

وكتبت تعليقاً على صورة الملك: “اللهم أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً. اللهم أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين”.