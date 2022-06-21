شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو عادل يعلن وفاة والد زوجته الكاتب غريب عسقلاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمد عادل على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك عن وفاة والد زوجته الكاتب غريب عسقلاني ولم يعلن عن موعد أومكان تشييع الجنازة والعزاء، وكتب على صفحته "البقاء والدوام لله وحده انتقل إلى رحمه الله تعالي والد زوجتي الكاتب غريب عسقلاني إنا لله وإنا إليه راجعون الفاتحة على روحه".



بوست ميدو عادل

وفي سياق مختلف استئنف الفنان محمد عادل عرض مسرحية "سيد درويش"، للموسم الرابع لمدة 10 أيام وتشاركه البطولة، الفنانة لقاء سويدان فى شخصية "جليلة العالمة"، ويشارك فى بطولتها كوكبة من الفنانين رشا سامى، سيد جبر،علاء الحريرى، محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، طارق دياب، إخراج أشرف عزب.