شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام بصحبة شقيقها خالد فى حفل عقد قرانه .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة أنغام بعقد قران شقيقها خالد محمد علي وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين وظهر نجليها عبد الرحمن وعمر في الصور التذكارية التي التقطت بالحفل وظهرت أنغام في صور عقد القران ولا زالت ترتدي حامل طبي لحماية الكتف بعد خضوعها لجراحة عاجلة منتصف مايو الماضي.



انغام وعائلتها من حفل القران انغام وعائلتها من حفل القران



انغام وعائلتها من حفل القران انغام وعائلتها من حفل القران

من حفل القران

وفي سياق متصل انتهت النجمة أنغام من تسجيل أغنية جديدة سوف تطرحها الأيام المقبلة من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم وكانت النجمة أنغام قد طرحت مؤخرًا "لوحة باهتة" عبر يوتيوب من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة الغناء أنغام للتعاون مجددًا مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية "يا ريتك فاهمنى".