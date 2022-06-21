شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تكبر تحلى .. أجمل صور للفنانة نرمين الفقى فى عيلاد ميلادها الـ 50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الفنانة نرمين الفقى من الفنانات اللاتي يتمتعن بجمال وأناقة تجذب أنظار الجمهور ومتابعيها على السوشيال ميديا، الذين يتساءلون عن سر احتفاظها بجمالها ورشاقتها رغن بلوغها 50 عاماً، اذ تحتفل بعيد ميلادها اليوم الثلاثاء، وكشفت نرمين في أكثر من لقاء أنها تتبع عدة أساليب للحفاظ على البشرة والشعر والجسم بوصفات طبيعية وطرق صحية قدر الإمكان.

نرمين الفقى من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1972، وتلقت دراستها في مدارس عروس البحر، وتخرجت من كلية فيكتوريا التي تعتبر واحدة من أعرق المدارس الإنجليزية في مصر، ثم أكملت مشوارها الأكاديمي في جامعة الإسكندرية ونالت شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة الإسكندرية، بعد تخرج نرمين من الجامعة تفرغت للعمل وبدأت مسيرتها الفنية في أوائل التسعينيات.

اكتشفها المخرج طلعت يوحنا وقدم لها فرصة المشاركة في تمثيل العديد من الإعلانات، وانتقلت بعد ذلك إلى مجال التمثيل، أواخر التسعينات حيث شاركت في أكثر من عمل بأدوار ثانوية إلا أنها لم تستغرق وقتاً طويلاً وانطلقت في عالم الشهرة والنجومية في عام 1997 والذي يعد نقطة تحول في مسيرتها الفنية، اذ شهد هذا العام مشاركتها في مسلسلات: "أبناء دهشان، والسيرة الهلالية الجزء الأول، وحياة الجوهري، وطريق السراب، والحصيدة، وبحار الغربة، والماضي يعود الآن" إضافة إلى فيلم "من القاهرة إلى الزقازيق"، وفوازير "النص الحلو".

أصبحت نرمين الفقى واحدة من نجمات الدراما في التسعينيات وأوائل الألفينات، وقدمت دور البطولة في العديد من الأعمال الناجحة أبرزها: "رد قلبي، وخلف الأبواب المغلقة، والبحار مندي، والأصدقاء، والليل وآخره، وللثروة حسابات أخرى، وعايش في الغيبوبة، والعنكبوت"، الليل وآخره" "جبل الحلال" "أبو العروسة"، كما شاركت سمير غانم في مسرحية "أنا ومراتي ومونيكا" التي عرضت عام 1998 ويعد أبرز أعمالها على خشبة المسرح.



اجمل صور الفنانة نرمين الفقي



اجمل صور نرمين الفقى



اجمل صور نرمين الفقى



اجمل صور نرمين الفقى



الفنانة نرمين الفقى



الفنانة نرمين الفقى



الفنانة نرمين الفقي



نرمين الفقى



نرمين الفقى



نرمين الفقى



نرمين الفقى



نرمين الفقي



نرمين الفقي



نرمين الفقي



نرمين الفقي



نرمين الفقي



نرمين الفقي



نرمين الفقي