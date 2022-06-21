شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تطرح أغنيتها Break My Soul من ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المغنية العالمية بيونسيه أغنيتها الجديدة بعنوان بعنوان Break My Soul من خلال قناتها علي يوتيوب، الأغنية تم اصدارها منفردة من ألبومها القادم Renaissance، ولم تظهر بيونسيه في كليب الاغنية، فالكليب عبارة عن ظهر كلمات الأغنية متماشية علي المزيكا.

وطرحت النجمة بيونسيه أغنيتها الجديدة "Break My Soul" في الساعات الاولي من صباح اليوم الثلاثاء ، وهي الأغنية الأولى من ألبومها الجديد الذي يأتي بعنوان "Renaissance- "، وتصدرت بيونسيه مواقع التواصل بعد كشفها عن أول أغنية في الألبوم، والتي طرحتها بفيديو بالكلمات فقط، وقدمت بها محتوى حماسي وموسيقى إيقاعية بالتزامن مع بدء العد التنازلي لطرح ألبومها الجديد الشهر المقبل.



بيونسيه

ويعتبر ألبوم "Renaissance" لبيونسيه هو الألبوم السابع في مسيرتها، وحددت يوم 29 يوليو المقبل لطرح الألبوم، وتعود به بعد 6 سنوات من ألبومها الأخير Lemonade في عام 2016، وبعد آخر أعمالها الغنائية المنفردة في عام 2020، وشوقت بيونسيه الجمهور للألبوم بعد أن حذفت صور ملفها الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، وهو ما جعلهم يتكهنون بوجود حدث هام قادم من بيونسيه.

وأثارت المرشحة لجائزة الأوسكار وإيمي والحائزة على جائزة جرامي 28 مرة، الأسبوع الماضي ألبومها المنفرد Renaissance، والذي من المقرر إصداره في 29 يوليو، ومن ثم توقع متابعيها بأن شيئًا ما قد يكون على قدم وساق عندما حذفت المغنية صور الملف الشخصي من حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يتضمن الألبوم الجديد Renaissance 16 أغنية، وسيكون بمثابة متابعة لـ بيونسيه 2016 Lemonade.