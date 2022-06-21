شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تحتفل بعيد الأب وتنشر صورًا من طفولتها برفقة والدها الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هبة مجدي عن صورها وهي صغيرة برفقة والدها الراحل، وذلك احتفالا بعيد الاب، وعلقت هبة علي الصور التي نشرتها من خلال حساب انستجرام الخاص بها بـ " اسمه مجدى.. هو أبي لكنه أفضل رجل في العالم .. لديه كل المكونات لرجل حقيقي (آه والله) كنت محظوظًا بهذا الرجل .. عيد أب سعيد يا مجدى في الجنة ".



هبه برفقة والدها



هبه مجدى على انستجرام

وكان قد استضاف برنامج "نجوم السماء" الفنان والمطرب محمد محسن، وزوجته الفنانة هبة مجدى، حيث قفزا من ارتفاع 14 ألف قدم فوق سطح الأرض بالمظلة، من مدينة الأقصر.



هبه مجدى مع والدها

وعلق الفنان محمد محسن على القفزة: "مفيش أجمل من عيشة الحرية، زي الطيور في الهوا، بصراحة، احنا شوفنا في حفلة طريق الكباش بحضور الرئيس السيسي، لكن الواقع غير اللي شوفناه في التلفزيون خالص، لما بنشوف الحاجة على الطبيعة قصادك، بتحس إحساس مختلف وحاجة عبقرية جدا، منظر بيخلى الواحد فخور إن هو مصرى".



هبه مع والدها فى طفولتها

فى كل حلقة يكتشف البرنامج مكانا جديدا فى مصر "من السما"، حيث يشمل جولات فى كل أنحاء مصر، وهذه هى المرة الأولى فى العالم أن يتم تقديم برنامج سكاى دايفينج من مكان مختلف يوميا، حيث تم التصوير فى الأهرامات وسقارة والفيوم، ومدينة الجلالة والعلمين الجديدة، والنوبة ،والأقصر وشرم الشيخ وطابا ونويبع ووسط البلد، وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والغردقة والمنصورة ودمياط.

وتقدم أغنية التتر الفنانة هلا رشدى، ويشارك فى البرنامج عدد من النجوم، أبرزهم دينا الشربينى، ومحمد فراج وبسنت شوقى، ورانيا يوسف، ومحمود الونش، وهبة مجدى ومحمد محسن، وعلا رشدى وأحمد داود، وهدى المفتى، ومايان السيد، وشريف مدكور، ونيللى كريم، وهايدى موسى، وسلمى أبو ضيف، وآدم الشرقاوى.