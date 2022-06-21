شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يروج لـ"وش وضهر"ويعلق:أنت ما تعرفش يعنى إيه تبقى عايش على كف عفريت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان إياد نصار عن التريلر الرسمي لمسلسله الجديد "وش وضهر"، والمقررعرضه قريبا على إحدى المنصات، ونشر إياد الفيديو من خلال انستجرام الخاص به وعلق عليها بـ "أنت متعرفش يعنى إيه تبقى عايش حياتك على كف عفريت قصة صعود مثيرة ومغامرة كلها أسرار فى إطار درامي كوميدى"



مسلسل وش وضهر (1)



مسلسل وش وضهر (2)



مسلسل وش وضهر (3)



مسلسل وش وضهر (4)

ومسلسل وش وضهر من نوعية الأعمال ذات الـ10 حلقات، وهو من بطولة إياد نصار وريهام عبدالغفور، وتأليف ورشة سرد، وإشراف على الكتابة مريم نعوم، وسيناريو وحوار شادى عبدالله وأحمد بدوي وإخراج مريم أبو عوف.



مسلسل وش وضهر (5)



مسلسل وش وضهر (6)



مسلسل وش وضهر (7)



مسلسل وش وضهر (8)



مسلسل وش وضهر (9)

يذكر أن إياد نصار شارك كضيف شرف فى دراما رمضان 2022 بمسلسل "الاختيار 3" بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز ياسر جلال وأمير المصرى، محمود البزاوي، سمر مرسى، مجدي فكرى، بيومى فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصى، آدم الشرقاوى، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمى.

يشار إلى أن آخر أعمال إياد نصار السينمائية، فيلم "11:11، وعرض في السينمات ولم يحقق إيرادات كبيرة، وشارك في بطولته كلا من محمد الشرنوبى، غادة عادل، إنجى المقدم، عمر الشناوى، نور إيهاب، الفيلم تأليف ياسر عبد البساط، إخراج كريم أبو زيد.