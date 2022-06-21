إصابة الفنانة اللبنانية رزان مغربى بفيروس كورونا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة اللبنانية رزان مغربى على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى عن إصابتها بفيرس كورونا وكان آخر ظهور لها منذ أيام قليلة فى حفل الفنان اللبنانى راغب علامة حيث شاركت فى تقديم الحفل وهنأته بعيد ميلاده على المسرح.



بوست رزان

يذكر ان تعاقدت الفنانة رزان مغربى على المشاركة في بطولة فيلم "بنات رزق" المقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تقدم رزان شخصية جديدة عليها بها أكشن وكوميديا في نفس الوقت، لتلتحق رزان ببطلات الفيلم غادة عادل، مى عمر، شيرين رضا، أروى جودة.

فيلم "بنات رزق" فكرة إسحق إبراهيم، وسيناريو وحوار كريم شيرين، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداث العمل حول 4 بنات تربطهن قرابة، وتعيش كل منهن في بلد مختلفة، ومع تتابع الأحداث تعمل المربية الخاصة بهن على تجميعهن مرة أخرى لكي تقوم بعملية سطو.

وانتهت رزان مؤخراً من تصوير دورها في مسلسل "وعد الشيطان" وبطولة عمرو يوسف، عائشة بن أحمد، أحمد مجدى، مها أبو عوف، محمد يسرى، وضيفة الشرف نيللى كريم ومن إخراج البريطاني كولين تيج، كما تنتظر عرض مسلسل "بيبمو" ، و بطولة أحمد مالك، ويجز، هدى المفتى، سينيتا خليفة ومن تأليف محمد عادل أديب وإخراج عمرو سلامة وعمر رشدى.