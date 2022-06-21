شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى ورياض الخولى ضيفا عرض "سيد درويش " .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الفنانان أشرف عبد الباقى ورياض الخولى، أخر عروض مسرحية "سيد دويش" والتى تعرض خلال الفترة الحالية، حيث كشفت بطلة المسرحية الفنانة لقاء سويدان عن صور الفنانين خلال تواجدها فى العرض من خلال حساب انستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ "يوم رائع و منور بأصدقائى وحبايبى الغاليين النجم أشرف عبد الباقي والنجم رياض الخولى والمخرج محمد أسامة والمنتج الفنى على حسن ضيوف مسرحية سيد درويش" .



رياض الخولى وأشرف عبد الباقي



صورة من كواليس العرض

وبدأ الخميس الماضى إعادة عرض مسرحية "سيد درويش"، للموسم الرابع لمدة 10 أيام، والمسرحية يقوم ببطولتها الفنان ميدو عادل مشخصًا دور فنان الشعب سيد درويش.

وتشاركه البطولة، الفنانة لقاء سويدان فى شخصية "جليلة العالمة"، ويشارك فى بطولتها كوكبة من الفنانين رشا سامى، سيد جبر،علاء الحريرى، محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.



فريق عمل المسرحية وأشرف عبد الباقي ورياض الخولي



لقاء سويدان على انستجرام

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، طارق دياب، إخراج أشرف عزب.