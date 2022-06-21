كيم كارداشيان تفاجئ الجميع.. لن تصدقوا ما فعلته في عيد الأب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان جمهورها بنشر صورة لأولادها مع والدهم النجم العالمي كانيي ويست احتفالاً بيوم الأب على خاصية الستوري في صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

واللافت أن كيم وضعت جميع خلافاتهما جانباً وعبرت عن امتنانها لكاني ويست كونه أباً أطفالها، وشاركت صورة له تجمعه بأطفالهم الأربعة وأرفقتها برسالة كتبت فيها: “شكراً لأنك أفضل أب لأطفالنا ولحبك لهم بطريقتك الخاصة… يوم أب سعيد”.

واحتفالاً بالمناسبة عينها، نشرت كيم كارداشيان صورة أيضاً لوالدها الراحل روبرت كارداشيان، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “يوم أب سعيد لأفضل أب على الإطلاق، سألني الأطفال كيف سأحتفل معك اليوم بينما أنت في الجنة، وكان لديهم أفضل الاقتراحات. أفتقدك وأحبك من كل روحي”.

وكانت كيم كارداشيان قد نشرت عدة صور تجمعها بابنتها الكبرى نورث ويست على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام؛ احتفالاً بيوم ميلادها؛ حيث أتمت التاسعة من عمرها يوم الأربعاء 15 يونيو/حزيران 2022.

وتظهر الصور نورث وهي في عدة مراحل عمرية في لحظات جميلة ومميزة مع والدتها وصولاً إلى سن التاسعة. كما شاركت النجمة الأمريكية صوراً لابنتها وهي طفلة على خاصية الستوري على صفحتها على إنستغرام.

وأرفقت كيم منشورها بتعليق كتبت فيه: “عيد ميلاد سعيد يا طفلتي، صديقتي المفضلة وكل شيء بالنسبة لي، لا يوجد أحد مثلك، الفتاة الأكثر صدقاً، إبداعاً والفتاة الشقية صاحبة أفضل قلب. أنا أحب أنني أمك، وأشكرك لأنك تشاركين في هذه الرحلة معي. أحبك للأبد”.

ولم يقتصر الأمر عند والدتها، حيث قامت جدتها لوالدتها، كريس جينر، بتهنئة حفيدتها في هذه المناسبة، حيث نشرت سلسلة صور لها على صفحتها في إنستغرام مستخدمة خاصية الستوري.

وأرفقت الجدة الصور بتعليق كتبت فيه: “عيد ميلاد سعيد لحفيدتي الجميلة نورث. لا أصدق كيف تكبرين بسرعة، أنت سيدة صغيرة رائعة، ابنة رائعة وحفيدة وشقيقة وصديقة.. أنت لطيفة وذكية، مبدعة ومرحة وبطلة رياضية، أنت جميلة من الداخل والخارج وأنا فخورة جداً بك يا نورثي الصغيرة، أحبك أكثر من ما يمكن للكلمات أن تعبّر”.