فاهد ابن أحلام يزور أصالة.. ماذا فعلت والدته؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر فاهد مبارك الهاجري الابن الأكبر للنجمة الإماراتية أحلام صورة تجمعه بالنجمة السورية أصالة وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وفي التفاصيل فقد زار فاهد (ابن أحلام) أصالة في كواليس إحدى الحفلات الغنائية، والتقط معها الصورة التي نشرها مكتفيًا بالتعليق عليها بايموجي القلب الأبيض.

من جانبها، أعادت أحلام نشر صورة ابنها “فاهد” مع أصالة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، وحظيت الصورة بتفاعل كبير من قبل متابعي أحلام.

وأشاد المعلقون بتربية وأخلاق فاهد، إذ كتب أحد المعلقين: “هذا الولد خلوق ومتربي احسن تربية”.

يذكر أن فاهد كان قد سعى للصلح بين والدته أحلام وأصالة بعدما نشر تغريدة منذ فترة أعلن فيها أنه يحب أصالة ويستمع إليها وأتبعها بأخرى يؤكد فيها أن والدته تستمع لأصالة أكثر منه، ليقع الصلح بعدها بتغريدات بين أصالة وأحلام.

من جهة أخرى تقضي أحلام إجازتها الصيفية برفقة زوجها مبارك الهاجري في مدينة ميلانو الإيطالية حيث نشرت مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حساباتها على السوشال ميديا ومنها فيديو يوثق لحظة تلقيها هدية فاخرة من زوجها.