ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت راقصة محترفة.. فيديو يحدث ضجّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن شيلوه ابنة النجمين أنجلينا جولي وبراد بيت لم تكتسب موهبة التمثيل من والديها، بل تستعى لإثبات موهبتها في الرقص بعيداً عن عائلتها.

فقد نشرت شيلوه جولي بيت مقطع مصوّر على يوتيوب، ظهرت فيه في أكاديمية للرقص، وأحدث ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ تلقت عليه الكثير من التعليقات التي أثنت على موهبتها في الرقص.

وظهرت شيلوه جولي بيت البالغة من العمر 16 عاماً، محاطة برفيقاتها، وهن يرقصن الهيب هوب على موسيقى “فيغاس”، وهو عنوان ​دوجا كات​ المسجل للموسيقى التصويرية لفيلم ​إلفيس​، وارتدت الفتاة قميصاً يحمل صورة فرقة البيتلز.

وفي سياق منفصل، كانت مجلة “ذا ثنغز” الأمريكية، قد نقلت عن مصدر مقرب من الممثل العالمي براد بيت، أن الأخير يتهم طليقته أنجلينا جولي بمحاولة تشويه صورته وعلاقته مع أبنائهما الستة؛ بهدف حرمانه من حضانة أطفاله أو حتى رؤيتهم.

فعلى الرغم من مرور نحو 6 أعوام على انفصالهما، فإن قضية حضانة الأطفال لم تنتهِ بين الثنائي براد بيت وأنجلينا جولي.

وورد في التقرير أن براد يعرف أن أنجلينا لن توافق أبداً على الحضانة المشتركة، لذلك تحاول كسب الوقت عبر المراوغة والحيل القانونية؛ حتى يبلغ عمر الأطفال 18 عاماً، وتتمكن حينها من حرمانه من رؤيتهم؛ إذ إنه لا يمكن إجبارهم قانونياً على زيارته.

لكن براد بيت لن يستسلم لذلك، بل سيواصل من أجل أطفاله؛ لأنه يحبهم، وعلى يقين أن له حقاً مشروعاً في رؤيتهم والمشاركة في رعايتهم، بعيداً عن خلافه مع أنجلينا.

كما أن موقع “Page Six” كان قد كشف أن أنجلينا جولي تقدمت بدعوى في مواجهة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، مطالبة بحق الحصول على معلومات تتعلق بالتحقيق في حادثة العنف المنزلي التي حصلت بين براد وابنها عام 2016، إنما باسم مستعار.

وتقدمت أنجلينا بالدعوى تحت اسم “جين دو” بموجب قانون حرية المعلومات؛ وذلك بهدف معرفة المزيد عن التحقيق الذي أجراه الـFBI حول حادثة مشابهة حصلت على متن طائرة خاصة قبل سنوات، ووجّه خلالها تهمة للمعنف، تتطابق مع الحادثة التي مرت بها مع عائلتها، دون توجيه تهمة لبراد، ومعرفة سبب ذلك.

وورد في دعوى “جين دو”، التي طلبت عدم كشف هويتها وهوية زوجها؛ لأنهما يتمتعان بشهرة كبيرة، ما يلي: “منذ سنوات، بينما كانت المدعية وزوجها وأطفالهما القُصر على متن طائرة خاصة، اعتدى الزوج جسدياً ولفظياً على المدعية وأطفالها، وبعد التحقيق أعلن مكتب التحقيقات أنه سيغلق تحقيقه دون اتخاذ المزيد من الإجراءات”.

وتحاول أنجلينا جولي بذلك الوصول إلى معلومات تمكنها أن تدين زوجها السابق، خاصة مع استمرار الخلافات بينهما حول حضانة الأبناء وأمور أخرى.