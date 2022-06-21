شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مي سليم برفقة محمد سعد وابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن هناك صداقة قوية بين الفنانة مى سليم والفنان محمد سعد، أو ربما تشهد الأيام المقبلة عملا مشتركا بينهما، حيث ظهرت سليم برفقة سعد وكانت معها ابنتها، وظهر الثلاثى في صورة من خلال حساب الانستجرام الخاص بمى، والتي اكتفت بالتعليق على الصورة "بايموجي قلب".



محمد سعد ومى سليم على انستجرام



مى سليم ومحمد سعد

كشفت الفنانة مى سليم لـ"الخليج 365" أنها تجسد خلال أحداث فيلمها الجديد "ضرب نار" شخصية فنانة مشهورة تواجه العديد من المواقف الكوميدية التي تجمعها بالفنانة ياسمين رئيس والفنان الشاب مصطفى غريب، مشيرة إلى أن العمل تدور أحداثه في اطار اجتماعى لايت كوميدى.

فيلم "ضرب نار"، انطلق تصويره الأسبوع الماضى، ومن بطولة ياسمين رئيس، مى سليم، محمود الليثي، محمد محمود، نبيل عيسى، مصطفى غريب، نور قدري، وإخراج عمرو صلاح، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض حيث ينتظر صناعه الانتهاء من تصويره من أجل اختيار الموعد المناسب لعرضه.

وكان آخر أعمال مى سليم في السينما فيلم "200 جنيه" الذى عرض العام الماضى، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين وشارك في بطولته إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد آدم، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة، أحمد السعدنى، دينا فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.

وقدمت مى سليم في شهر رمضان الماضى مسلسل "دنيا تانية" مع ليلى علوى، مجدى كامل، فراس سعيد، وفاء صادق، أشرف زكى، أحمد عزمى، نورهان، ولاء الشريف، سمر جابر، ليلى عز العرب، ايمان السيد، عبد الرحيم حسن، أحمد جمال سعيد، رشا أمين، أمير شاهين، محمد رضوان، أحمد فهيم، إسماعيل شرف، أيمن عزب، شيماء الصياد، وتأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبد العال.

وانتهت مى سليم مؤخراً من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "أنا جيت" لطرحها في موسم الصيف الجارى، والأغنية كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وتعود بها إلى الغناء بعد غياب سنوات، حيث قدمت آخر أغانيها بعنوان "أعلنت الحرب" عام 2018 كلمات سلمي رشيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع أحمد عبد السلام