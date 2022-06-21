شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحتفل بمرور عام على زواجها من فائق حسن: سنة عدت ولدت فيها من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة أصالة بمرور عام كامل مع زوجها فائق حسن، حيث نشرت صورة تجمعهما معا عبر انستجرام، وعلقت على الصورة برومانسية، وقالت، "متلّ هاليوم منّ سنه ولدت من جديد .. فايق الحلمّ الرجّال الّلى قدر يمحي كلّ التّعب ويهدينى نفّسى لاستمتع بكلّ لحظه بهالحياة .. الحمد لله على نعمة وجودك ياأبي وحبيبي وسندي وكيان بركن له يطمنّي وأستوطن فيه من غربه دامت قبله سنين .. كلّ سنه وأنا معك سالمة"



اصالة وزوجها

وكانت أصالة قد كشفت عن صور من حفلها فى دولة الكويت منذ عدة أيام وعلقت أصالة على الصور التى نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "حفلة فيها دفى وفيها سلطنة وفيها حلاوة وحلوين النّاس اللى فيها.. الجوّ أمس كان جوّ" .

وأحيت المطربة أصالة نصرى، والمطربة العراقية رحمة رياض، حفلاً غنائيًا فى دولة الكويت، وقدمت خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها.

وعلى جانب آخر تعيش الفنانة السورية أصالة حالة من النشاط الفنى، حيث أحيت عدة حفلات الفترة الماضية فى مصر والسعودية، وتحدثت أصالة فى تصريحات تليفزيونية عن أعمالها الفنية المقبلة، حيث أكدت أنها سجلت ديو جديد مع المطربة أسماء لمنور، من المقرر طرحه على موقع يوتيوب خلال منتصف الشهر المقبل.

كما أعلنت أصالة عن تحضيرها لـ "ديو" جديد المطرب رامى صبري، وستعلن عن تفاصيله فى القريب العاجل، وهو يعد الديو التعاون الثانى بينهما، كما كشفت عن أن أغانى ألبومها الجديد جاهزة لطرحها، حيث سجلت مجموعة من الاغانى وستختار ما سيتم طرحه للجمهور.