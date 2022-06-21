دنيا وإيمي سمير غانم معًا بظهور جديد.. صورة تشعل إنستغرام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، المتابعين عبر صفحتها الرسمية في “انستغرام” صورة جديدة تجمعها بشقيقتها إيمي.

وظهرت دنيا في الصورة التي نشرتها وهي تحتضن شقيقتها إيمي، والإبتسامة واضحة على وجهيهما. واكتفت دنيا في تعليقها على الصورة، بوضع ايموجي القلب دون إضافة أي تعليق.

وتفاعل عدد كبير من متابعي وجمهور دنيا مع الصورة التي نشرتها، بمجموعة من التعليقات منها ما تمنت لهما السعادة وأخرى جاءت معبرة عن مدى حب الجمهور للثنائي.

وتنتظر الفنانة دنيا سمير غانم، عرض فيلم “تسليم أهالي”، وهو أول بطولة سينمائية لها. وتدور أحداثه حول مطاردة الفنانة لوسي لبطلة الفيلم دنيا سمير غانم وذلك بسبب حبها الشديد لهشام ماجد، مما يضطرهما إلى الهروب من لوسي لكى يتزوجا وتدور الأحداث بينهما في إطار كوميدي.

فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

على صعيد آخر، تعاقدت دنيا سمير غانم على بطولة مسرحية جديدة بعنوان “روحي أنا” حيث تخوض من خلالها أولى تجاربها على خشبة المسرح، ويشارك في بطولة المسرحية علي ربيع وشيماء سيف وبيومي فؤاد ومحمود حافظ وهي من تأليف كريم سامي، ليكون أول الأعمال الجديدة التي تعاقدت عليها دنيا منذ وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وكان آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل “بدل الحدوتة 3” فى رمضان 2019، من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وشارك في بطولته سمير غانم، محمد سلام، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، أحمد رزق، محمد ثروت، دلال عبد العزيز، محمد شاهين، وآخرين، وإخراج خالد الحلفاوي، وتم تقديمه فى 3 حواديت كل حدوتة من 10 حلقات وباسم مختلف.