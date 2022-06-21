شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز: خوفت من "المداح 2" ولو سمعت باب بيزيق بقرأ قرآن (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة دنيا عبد العزيز، ضيفة في "تليفزيون الخليج 365" مع الزميل بهاء نبيل، وتحدثت خلاله عن الجزء الثانى من مسلسل "المداح" وسبب ابتعادها عن السينما لفترة 12 عامًا قائلة: "خوفت من تقديم جزء ثانٍ من المداح لأن لما بتنجح أول مرة لأزم تبقى نفس المستوى ياما أفضل يأما بلاش خالص، ولما جالى الورق اطمنت شوية لأن لقيت في حاجات جديدة وشخصيات وتركيبات جديدة وظهور سهر الصايغ وكمال أبو رية كان شيء عظيم، وقلت الحمد لله أننا مش ماشيين في نفس السكة ولما اتعرض المسلسل ونجح قلت الحمد لله لأنها في منطقة لوحده ومش بينافس حد".

وعن هل تعرضت لعكوسات أثناء تصوير المداح مثلما تعرض حمادة هلال لذلك في مرسى علم قالت دنيا عبد العزيز: "أنا الحمد لله مروحتش معاهم مرسى علم ومحصليش عكوسات في العمل، هما قابلوا مليكة أنا مقابلتهاش، والحمد لله محصليش حاجة في الواقع متخوفنيش أنا ممكن منامش، بس أنا في العموم شخص لو سمع باب بيزيق بستعيذ بالله وبقرأ قرآن، وأكيد بخاف من الحاجات دى ولكن سيباها على ربنا".

وعن غيابها عن السينما لمدة 12 عامًا قالت دنيا عبد العزيز: "كل اللى بيجيلى وبيتعرض عليا مش هيضيف ليا وأنا عندى رصيد من السينما بفخر بيه فلما أقدم عمل لازم يضيف ليا، وأكيد لو بيتعرض عليا حاجات سواء مسلسل أو فيلم او مسرحية وتعجبنى هعملها، واللى مش بيعجبنى هارفضه لأن انا مش محتاجة أكون موجودة وخلاص، لأن الأهم يكون إضافة لمشوارى".

واختتمت دنيا عبد العزيز حديثها عن خطتها المقبلة قائلة: "عمرى ما برسم خطة أنا الأعمال اللى بتتعرض عليا لو عجبتنى بعملها معجبتنيش برفضها، وحاليًا اللى أقدر أقول عليه إن الشهر الجاى الموسم الثالثة من مسرحية زقاق المدق".