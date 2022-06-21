شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده ووفاتها.. أجمل صور جمعت العندليب والسندريلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، 21 يونيو ذكري ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ورحيل السندريلا سعاد حسنى حيث عاش الثنائي نجاحا في الفن وكانا معشوقين من الجماهير، وفي حياتهم الشخصية كانا طائران يحلقان في سماء الحب، لذلك شاهد أجمل صور الثنائى.

وبقيت العلاقة قرب الـ 6 أعوام كانت مليئة بالحب والمطاردات والخصام والغيرة الشديدة من الطرفين فكانت السندريلا سعاد حسني تغير غيرة جنونية علي عبدالحليم وكانت غيرة عبد الحليم أشد.

91 فيلما هى التى صنعت مسيرة النجمة الكبيرة سعاد حسنى مع الفن السابع، يشكل الكثير منهم علامات فى تاريخ السينما المصرية، وتم اختيار 8 أفلام منهم ضمن قائمة أهم 100 فيلم مصرى عبر التاريخ، من أشهر أفلام السندريلا، خلى بالك من زوزو، صغيرة على الحب، الكرنك، الزوجة الثانية، العريس يصل غدا، الست الناظرة، المشبوه، للرجال فقط، حب فى الزنزانة، الاختيار، على من نطلق الرصاص، السفيرة العزيزة، غريب فى بيتي، عصفور فى الشرق وغيرها الكثير من الأفلام التى حققت نجاحات جماهيرية كبيرة.

رغم كثرة الأدوار التى برعت سعاد حسنى فى تجسيدها على الشاشة الفضية، يظل إتقانها المتميز لدور الفلاحة المصرية من أروع ما جسدت، ولعبت سعاد حسنى دور الفلاحة المصرية فى أكثر من عمل فنى كان أولها فيلم حسن ونعيمة الذى كان بمثابة نقطة انطلاقها نحو النجومية، التى وصلت لقمتها فى فيلم "الزوجة الثانية" التى كانت فيه أجمل فلاحة عرفتها شاشة السينما.



سعاد وعبد الحليم



سعاد وعبد الحليم



سعاد وعبد الحليم