دنيا بطمة تتعرض للتحرش.. معجب يلمسها في مكان حساس!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 09:37 صباحاً - تعرضت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، للتحرش في أحدث حفلاتها الفنية حيث قام شخص من الجمهور بلمسها في مكان حساس من جسدها أمام أنظار الحضور
وظهرت بطمة في مقطع فيديو قصير تم تداوله على نطاق واسع بموقع تبادل الصور أنستغرام وهي تغني بجانب الرجل الذي أقدم على وضع يده على منطقة حساسة، الأمر الذي دفع بطمة لإبعاد يد المتحرش عنها
وأشاد عدد من المعلقين بتصرف دنيا بطمة مع المتحرش، وكتبت إحدى المتابعات: الشارف لاخر ، وأضافت أخرى: أنا تعصبت فبلاصتها
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