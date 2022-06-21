تحطّم سيارة كريستيانو رونالدو أثناء عطلته.. إليكم ما حدث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بينما يقضي نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عطلته الصيفية في إحدى جزر البليار الإسبانية، رفقة شريكته عارضة الأزياء جورجينا روديغيز وأطفاله الخمسة، تعرضت سيارته البوغاتي فيرون، التي قام بنقلها خصيصاً ليتنقل بها هناك لحادثٍ مرّوع.

وبحسب التفاصيل التي نقلتها صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن نجم الكرة المستديرة قام بنقل السيارة في الساعات القليلة الماضية إلى جزيرة مَيُورَقَة، رغبةً منه في استخدامها في ما تبقى من إجازته.

وذكرت الصحيفة أن السائق، الذي قيل إنه لم يكن رونالدو انزلق إلى جدار بباب منزل ريفي سكني في الجزيرة، وأن مقدمة البوغاتي التي يبلغ ثمنها نحو 1.7 مليون جنيه إسترليني تحطمت إثر الحادث، موضحةً أن كشف الشرطة بيّن أنه لم تكن هناك أي سيارة أخرى متورطة في الحادث، وأن السائق لم يصب بأي إصابات، وقام بالتوقيع على محضر الحادث.

وقال مصدر مطلع للصحيفة: “اصطدمت السيارة بجدار، لكن لم يكن هناك سوى أضرار مادية ولم يصب أحد، وتحمل السائق المسؤولية الكاملة عما حدث”.

وأضاف المصدر أن الشرطة أخذت جميع المعلومات، حتى يتمكن مالك العقار الذي تضرر من رفع دعوى تعويض، واستخدام تقرير الشرطة كدعم في حالة وجود أي نزاع حول كيفية وقوع الضرر.

بينما تابع مصدرٌ مطلع آخر بأن الحادث وقع على طريق ثانوي بالقرب من مستشفى جوان مارش، وأن السيارة خرجت عن الطريق واصطدمت بجدار يشكل جزءًا من حماية منزل، مشيراً إلى أن أحد موظفي كريستيانو كان يقود سيارته في ذلك الوقت وليس كريستيانو.

وامتلك رونالدو سيارة بوغاتي فيرون، التي تبلغ سرعتها القصوى 253 ميلاً في الساعة عام 2016، وتعد جزءًا من مجموعة سيارات CR7، التي تبلغ قيمتها 17 مليون جنيه إسترليني، والتي تشمل أيضًا سيارات: أستون مارتن وبنتلي وفيراري مونزا.

لكن يمكن القول بأن اللاعب لم يتأثر كثيراً، حيث كان قد قام بشحن سيارة أخرى للجزيرة من نوع مرسيدس بنز جي كلاس، التي أهدته إياها سابقاً جورجينا، حيث لا يبخل على نفسه بقضاء أوقاتٍ ممتعة وفاخرة.

ويمضي رونالدو إجازته في فيلا بالجزيرة، تحتوي على صالة ألعاب رياضية، وحمام سباحة، وأكثر من جاكوزي، وملعب كرة طائرة شاطئية، وملعب كرة قدم مصغر، وكنيسة صغيرة، بالإضافة إلى غرفة خاصة للغاية تحت المنشأة، ويقسم الإجازة بين ذلك المكان، وبين يخت كبير.