سحر أبو ظبي يطغى على العرض الترويجي لـ”المهمة المستحيلة 7″

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصبحت أبوظبي الوجهة المفضلة لأشهر الأفلام العالمية، وها هي تعود بسحر معالمها البارزة مرة أخرى إلى الشاشة الكبيرة، مع إطلاق العرض الترويجي لأحدث أفلام سلسلة الحركة والتشويق Mission Impossible 7 – “المهمة المستحيلة 7 – الجزء الأول”، والذي كشف عن مشاهد صوّرت للمرة الأولى في عدد من مواقع التصوير بأبوظبي.

وكان من بين مواقع التصوير التي اختارها طاقم عمل سلسلة الأفلام العالمية، لتصوير مشاهد من الجزء السابع: صحراء ليوا برونقها الخاص وكثبانها الرملية المميزة، وداخل مبنى مطار أبوظبي الجديد.

وتُعد هذه المرة الثانية التي تختار فيها شركة “باراماونت بيكتشرز” أبوظبي لتصوير مشاهد من فيلم المهمة المستحيلة، بعد التجربة الناجحة لتصوير مشهد قفزة “هالو” العالية، التي أبهرت عشاق السينما، ونفذها الممثل الأميركي، توم كروز، بنفسه في فيلم “مهمة مستحيلة: السقوط”.

ولم تتوقف سلسلة أفلام “مهمة مستحيلة”، التي تعد الأشهر بين أفلام الحركة على الإطلاق، من إبهار المشاهدين عاماً بعد عام، حيث حققت أفلامها الستة أرباحاً تتجاوز 3.5 مليارات دولار في شباك التذاكر.

والقصة تدور حول شخصية “إيثان هانت”، بطل السلسلة الذي يلعب دوره الممثل توم كروز، والذي يأخذ على عاتقه هو وفريقه من العملاء المدربين تدريباً عالياً مهمة إنقاذ العالم من تهديد وشيك.

ويضم طاقم عمل النسخة السابعة والأحدث من السلسلة كلاً من: توم كروز، وفينج رامز، وهنري تشيرني، وسايمون بيج، وريبيكا فيرجسون، وفانيسا كيربي، وفريدريك شميدت.

وسيُعرض فيلم “المهمة المستحيلة 7 – الجزء الأول”، في دور السينما يوم 13 يوليو 2023.