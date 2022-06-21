أنباء حول التمهيد لتوقفه بشكل نهائي.. تأجيل الدورة الجديدة لمهرجان الجونة السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، الجمهور المصري والعربي، بنشر بيان يفيد بتأجيل الدورة السادسة من المهرجان، والتي كان مقررا لها أن تقام في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقد أثار هذا القرار حالة من الحزن في الوسط الفني، حيث أكد عدد من الفنانين، أن توقف المهرجان خسارة كبيرة، مثل المخرج خيري بشارة والمخرج يسري نصر الله والمنتج محمد العدل والفنانة سلوى محمد علي، والمخرج تامر عزت والناقدة ماجدة خير الله.

بينما أبدت عبير الشرقاوي فرحتها، وكتبت عبر صفحتها على موقع فيسبوك “توقف مهرجان العري أحلى خبر سمعته في حياتي”.

وكان البيان قد أوضح أن هذا القرار جاء حرصاً وإيماناً من إدارة مهرجان الجونة السينمائي على تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه مهرجان الجونة السينمائي على المستويين الفني والسياحي محلياً وعالمياً، آخذا في الاعتبار التحديات العالمية الحالية والتي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية والتي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى للمهرجان.

وقد تم الوضع في الاعتبار الظروف العالمية الحالية التي قد تحول دون خروج المهرجان بالصبغة العالمية، التي تطمح اللجنة المنظمة للمهرجان في وجودها ليستكمل المهرجان دوره الحقيقي كمنصة سينمائية وفنية وثقافية هامة.

وأكد البيان أن التأجيل سيتيح مزيداً من الوقت لوضع استراتيجية متكاملة للدورة السادسة ترتقي إلى التوقعات المتزايدة من المهرجان، لتسمح بالتركيز على الجانب الفني والسينمائي في الدورات المقبلة، مع اتخاذ الخطوات الأنسب للمهرجان ليستمر في القيام بدوره الرائد والمساهمة في تطوير الشبكات الإقليمية والدولية الخاصة بصناعة السينما.

ورغم أن البيان أكد على التأجيل فقط، إلا أن كثيرا من المتابعين توقعوا أن يكون هذا التأجيل تمهيدا لتوقف المهرجان بشكل كامل، كما حدث قبل ذلك مع مهرجاني “دبي” و”أبو ظبي”، خاصة بعد المشاكل الكثيرة التي عانى منها المهرجان في دورته الأخيرة، والتي بدأت قبل الافتتاح بالخلاف بين الفنانة يسرا، عضو اللجنة الاستشارية للمهرجان، وبين انتشال التميمي، مدير المهرجان، بعد حديثه عن عدم تكريمها في المهرجان، مؤكدا أن السبب هو عضويتها في اللجنة الإستشارة العليا وهو ما أغضب يسرا.

كما شب حريق في منتجع الجونة في إحدى قاعات المؤتمرات، قبل 24 ساعة من افتتاح الدورة الأخيرة لمهرجان الجونة السينمائي، وقال رجل الأعمال سميح ساويرس، إن سبب الحريق ماس كهربائى.

بعدها حدثت أزمة أخرى خلال حفل الافتتاح نتيجة تجاهل مقدمة الحفل الفنانة والإعلامية نادين فرج لتقديم الفنانين المغربيين “ريد وان” ونعمان بلاياشي، أو شكرهما على تقديم أغنية “جو البنات”، واضطرت إدارة المهرجان لإصدار بيان تعتذر فيه للشعب المغربي.

ثم أحدث عرض فيلم “ريش” ضجة كبرى، واتهم المهرجان بعرض أفلام تسيء لسمعة مصر، لتصدر إدارة المهرجان مرة أخرى بيانا تؤكد فيه حرصها على صورة مصر، وتدافع عن فيلم “ريش” وصناعه.

ثم جاءت استقالة المخرج أمير رمسيس من منصبه في المهرجان قبل يوم واحد من الختام، حيث كتب على صفحته: “وداعا الجونة.. وأنا في طريق عودتي إلى القاهرة مليئة بالمشاعر من أجل برنامج سينمائي تم إعداده بكل شغف وعاطفة. الحب”.

وتبعت استقالة رمسيس استقالة بشرى أيضا، وهي من الأعمدة الرئيسية للمهرجان، مما أوحى بوجود تصدع كبير داخل إدارة المهرجان.