شكرا لقرائتكم خبر عن وسط البلد ومسار إجباري يشعلان مسرح البحر الأحمر بحفل غنائي في موسم جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل فريقا وسط البلد ومسار إجبارى حفلهما، ضمن حفلات موسم جدة، الذى أقيم على مسرح البحر الأحمر، بالمملكة العربية السعودية، برعاية الهيئة العامة للترفيه، حيث قدما الفرقتين سهرة غنائية مطولة، حث حملت الحفل لافتة كامل العدد من حيث إقبال الجمهور السعودية.

وقدمت فرقة وسط البلد مزيج غنائي حماسي من أقدم وأبرز أغنياتها، مثل" انتيكا" و"شمس النهار" وغيرها من الأغنيات المحببة لدى جمهورهم.

وخطفت مسار إجباري قلوب الجمهور السعودى بأجدد أغنيات ألبومها الجديد "نص الحاجات" مع توليفة مميزة من أشهر أغانيها، مثل: "بقيت حاوي" و"شيروفوبيا" و"اقرا الخبر" و"مطلوب حبيب".

مسار إجباري تعد من أقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات: "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.

يذكر أن فريق "وسط البلد" واحد من أشهر الفرق الموسيقية المصرية، بدأ في عام 1999 ونجح في تقديم نوع جديد من الموسيقى المعاصرة، كما ظهر في فيلمي ملاكي إسكندرية، وعودة الندلة.

يتكون الفريق من سبعة أعضاء، هم: أدهم السعيد، وهاني عادل، وأحمد عمر، وأحمد عمران، وإسماعيل فوزي، وبوب، وميزو، وقدم الفريق عددًا من الأغنيات الشهيرة على رأسها: آه يالالي، أنتيكا، اتكلمي، عم مينا، وغيرها.