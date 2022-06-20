شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز: تعبت نفسيًا من مشهد وفاة والدتى فى "ملف سرى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة دنيا عبد العزيز، ضيفة في "تليفزيون الخليج 365" مع الزميل بهاء نبيل، وتحدثت خلاله عن مسرحية "زقاق المدق" وأصعب مشهد بدورها في مسلسل "ملف سرى" قائلة: "زقاق المدق عمل له قيمة فنية كبيرة وهو عن الأديب نجيب محفوظ وكمان أنها عمل استعراضى غنائى، وأنا من خلالها بفرغ طاقة استعراضية حبيت أقدمها للجمهور، وإحنا عرضنا في الأول بالإسكندرية وبعد كده عرضنا في القاهرة وده كان المفروض يخلص قبل الزواج ولكنى تعرضت لإصابة جالى تمزق بقدمى وكان متبقى عرض 5 أيام، وفضلوا في ذمتى لازم اعملهم فقعدت شهر العسل أسبوعين وجيت على خشبة المسرح لعرضهم، وان شاء الله الموسم الثالث منها هايكون الشهر المقبل".

وعن عدم تقديمها لفوازير رغم إيجادتها الاستعراض قالت دنيا عبد العزيز: "الفوازير بالنسبة ليا منطقة محبش أقرب لها وكجمهور محبش أشوف حد فيها غير الناس اللى اتحفرت جوانا وفى قلوبنا بتوع الفوازير فطوطة ونيللى وشريهان، احنا ممكن نعمل مسلسل أو فيلم فيه استعراض، لأن الفوازير حتى لو نجحت هاتكون وقتى مش هتعلم مع الناس زى نيللى وشريهان وفطوطة، فأنا مش مع عمل فوازير إلا لو بفكر جديد مش فوازير رمضان".

وعن سبب موافقتها على مسلسل ملف سرى قالت دنيا عبد العزيز: "غموض العمل هو السبب لأنى بحب الشخصيات اللى عليها علامات استفهام، يعنى الشخصية العادية التقليدية المريحة مش بتشغلنى، لكن الأدوار اللى بتستفزنى الغامضة المركبة الصعبة المعقدة، انا بحب اتمزج من تمثيل الشخصية، والناس تبقى محتارة هل الشخصية طيبة ولا شريرة".

وعن أصعب مشهد بدورها في "ملف سرى" قالت دنيا عبد العزيز: "مشهد وفاة والدتى من أصعب المشاهد عليا نفسياً، وطبعا مكنش محتاج استعداد واتعمل علطول، وكان في مشهد بحبه جدا مع ادوارد في المستشفى لان في كيميا بينى وبينه والحمد لله عملنا شغل مميز والمشهد ده من أكثر المشاهد المميزة اللى بحبها".