شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا وإيمى سمير غانم فى أحدث ظهور لهما معًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الثنائى دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي فى أحدث ظهور لهما معًا من خلال صورة نشرتها دنيا عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ظهرا فيها معًا، وما أن نشرتها دنيا حتي انهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها من محبي وجمهور الثنائى، خاصة أن هذا الظهور لهما معًا هو الأول منذ فترة على السوشيال ميديا.

من ناحية أخرى كانت دنيا سمير غانم حرصت على الاحتفال بعيد الأب، الذى يحتفل به العالم تلك الفترة مع اختلاف الأيام، وشاركت مجموعة صور متفرقة لوالدها الراحل، سمير غانم.



دنيا وايمى سمير غانم

وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، تقول: "أجمل اب في الكون، ربنا يرحمك ويسعدك يارب"، وفي سياق آخر، قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط الذى تقام دورته الثامنة والثلاثين خلال الفترة من 5- 10 أكتوبر القادم برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة إهداء اسم الفنان الراحل الكبير سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز وسام فارس الكوميديا خلال حفل افتتاح المهرجان الذى يقام فى الثامنة مساء الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر بمكتبة الإسكندرية.

تتسلم الوسام ابنة الفنانين الراحلين؛ النجمة دنيا سمير غانم بعد تسلم درع تكريمها بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وسفراء وقناصل دول البحر المتوسط وصناع السينما فى مصر والوطن العربى وأوروبا.