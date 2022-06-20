شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى زوج صابرين فى "أعمل إيه" والمسلسل يتناقش المشاكل الأسرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان خالد الصاوي لبدء تصوير مسلسله الجديد "أعمل إيه" خلال الأيام المقبلة، وتشاركه فى البطولة الفنانة صابرين التى تجيد خلال الأحداث دور زوجته، ويناقش العديد من المشاكل الاجتماعية والأسرية، وذلك على طريقة مسلسل أبو العروسة، فيما وتواصل الشركة المنتجة حاليًا التعاقد مع باقي أبطال العمل الذى يخرجه أحمد عبد الحميد ويكتبه محمد الحناوي وتنتجه شركة سينرجي.

وكان الثلاثى خالد الصاوى ومحمد الحناوى وأحمد عبد الحميد، قد قدموا سويا مسلسل "خاتم سليمان" في عام 2011، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا، كذلك تعاون خالد الصاوى مع السيناريست محمد الحناوى في مسلسل "تفاحة آدم"

يذكر خالد الصاوي قد كشف تفاصيل تجسيده لشخصية خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان المحظورة في مسلسل الاختيار 3، من منطلق إنساني ووطني، وذلك من خلال رصد انفعالاته ومميزاته وليس فقط عيوبه، مضيفاً أن الفنان عندما يجسد شخصية ما، فهو يجمع معلومات عن صفات وممارسات هذه الشخصية ومن ثم يُكون انطباعا عنها، ويلي ذلك تجسيد هذا الانطباع في الدراما .

وأوضح الصاوى أثناء حواره مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث عبر شاشة etc"، مساء الأربعاء، أنّ خيرت الشاطر كان شديد الذكاء لكنه وظفه بشكل خاطئ، موضحًا أنه امتلك قدرة على تحقيق أهدافه قبل أن يقع في شر أعماله، وشخصيته غير عادية لأنه كان يدير 3 وزارات.

وأضاف: "استنبطت من ده إن (خيرت الشاطر) أكيد مكنش بينام وكان عنده عسر هضم، وكان شخصية عصبية".

وتابع الصاوي: "خيرت الشاطر كان يدير ثلاث وزارات في وقت واحد، وهي الماليات والجناح المسلح والعلاقات الخارجية، بما يعني أنه كان يتولى ثلاث حقائب وزارية، كل منهما أخطر من الأخرى.

وأثنى الفنان خالد الصاوي، على التألق الكبير لدور الفنان ياسر جلال بتجسيده لشخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي في مسلسل الاختيار.