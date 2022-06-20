وفاة الفنان ومدبلج الأصوات الأردني الشهير هشام هنيدي

محمد الفلاح - الإثنين 20 يونيو 2022

توفي أمس الجمعة، الفنان ومدبلج الأصوات الأردني الشهير، هشام هنيدي، أحد أبرز وجوه الدراما الأردنية. عن عمر ناهز 76 عاماً أمضاها في خدمة الدراما الأردنية.



ويذكر أن الفنان هشام هنيدي تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1969، ثم اتجه إلى دراسة الفنون، حيث حصل على الماجستير في الإخراج السينمائي من موسكو عام 1980. وبدأ الراحل مشواره الفني في الستينات من القرن الماضي، حيث قدم العديد من الأعمال التاريخية والدرامية والبدوية مثل: (مقامات الحريري)، (ساري)، (نمر بن عدوان)، (آخر أيام اليمامة)، (الأخرس والقلادة الخشبية)، (أبوجعفر المنصور)، (صقر قريش)، (الدرب الطويل)، كما شارك في عدة أعمال مسرحية منها (قنس بن شعفاط) و(العنب الحامض). وحصل هشام هنيدي على جائزة مهرجان المسرح التابعة لوزارة الثقافة الأردنية عام 2006.