حورية فرغلي: أنا مرتبطة "للأسف"

محمد الفلاح - الإثنين 20 يونيو 2022

تلقت الفنانة المصرية حورية فرغلي سؤالاً مباشراً من أحد متابعيها حول وضعها العاطفي، فردت قائلة "مرتبطة للأسف" مع أيقونة ضحك، وذلك بعد سنوات من "الفراغ العاطفي" دون الكشف عن طبيعة الارتباط أو شخصية الطرف الثاني.



وبدأ الأمر عندما نشرت حورية فرغلي، صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك وعلقت عليها قائلة: "وحشتوني"، وتلقت من الفور سؤالاً من أحد المتابعين قائلاً: "إنتي مرتبطة؟" لترد عليه قائلة: "للأسف".

وسبق أن كشفت حورية فرغلي عن تعرضها لعمل سحري يمنعها من الزواج والإنجاب، أكدت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها كلمة أخيرة المذاع عبر شاشة ON إيمانها الشديد بالأعمال والسحر، وقالت: "أنا بصدق جداً في الأعمال والسحر؛ لأن دا مذكور في القرآن، ولازم كل يوم جمعة أقرأ سورة البقرة في البيت طول اليوم".

وواصلت: "أنا بعد ساحرة الجنوب حسيت إني اتلعنت، وكنت عيانة طول الوقت، ووصلت لـ49 كيلو، ومحدش عارف عندي إيه، ولحد ما شلت العمل، ولقيت اللي مكتوب في الورقة فهمت".

وأضافت حورية فرغلي: "لقيت مكتوب في الورقة كل اللي كنت بعاني منه، وإني أمرض ورزقي يقف، وأتأخر في الإنجاب والزواج، والمشكلة أن الشيخ اللي بيفك العمل مش بيقول مين اللي عمله، وبحرص دايماً بحصن نفسي بالأذكار، والدعاء والصلاة".