بالابيض.. ميرنا جميل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد الفلاح - الإثنين 20 يونيو 2022

شاركت ميرنا جميل متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت ميرنا وهي ترتدي توب باللون الأبيض وبنطلون يحمل نفس اللون، واعتمدت على تسريحة الشعر الويفي، ووضعت مكياجًا يتناسب مع إطلالتها، وحازت الصورة على العديد من الإعجاب من قبل إحدى المتابعين.

يذكر أن آخر أعمال ميرنا جميل مسلسل البيت بيتي الذي يعرض حاليًا على المنصات الإلكترونية بطولة كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، وآخرون.