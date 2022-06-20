دينا الشربيني تمارس رياضة الزومبا

محمد الفلاح - الإثنين 20 يونيو 2022

شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهورها بفيديو لها تمارس فيه رياضة اليوجا، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وعلقت “الشربيني” على الصورة قائلة:" أول درس لي.. كان ذلك ممتعًا".

وفى سياق آخر الفنانة شاركت دينا الشربيني فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "المشوار " بطوله كلا من الفنانين وهم، محمد رمضان، أحمد صفوت،بيومي فؤاد،كارولين خليل،سماء إبراهيم، والمسلسل من إخراج محمد ياسين، وتأليف محمد فريد.