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دينا الشربيني تمارس رياضة الزومبا

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محمد الفلاح - الإثنين 20 يونيو 2022

شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهورها بفيديو لها تمارس فيه رياضة اليوجا، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وعلقت “الشربيني” على الصورة قائلة:"  أول درس لي.. كان ذلك ممتعًا".

 

وفى سياق آخر  الفنانة شاركت دينا الشربيني فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "المشوار " بطوله كلا من الفنانين وهم، محمد رمضان، أحمد صفوت،بيومي فؤاد،كارولين خليل،سماء إبراهيم، والمسلسل من إخراج محمد ياسين، وتأليف محمد فريد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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