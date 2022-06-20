شكرا لقرائتكم خبر عن جدة التاريخية تحتضن الفرق الشبابية العربية وتألق "شارموفرز" و"حرقة كرت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر فعاليات موسم جدة بتقديم الجديد والمختلف خلال فعالياتها، ومن ضمن حفلات مسرح البحر الأحمر في منطقة جدة التاريخية التى حققت نجاحًا كبيرًا الحفل الذى جمع بين الفرقة الأردنية "حرقة كرت" والفرقة المصرية "شارموفرز"، واللذان ملآ المسرح بحماس الشباب وتفاعل كبير مع الجمهور طوال فعاليات الحفل الأخير للفرقتين على خشبة المسرح.



الحفل

وقد عبر أفراد فرقة "حرقة كرت" عن سعادتهم البالغة بهذا النجاح، بعد مشاركتهم في موسم جدة 2022 خاصة أنهم وسبق أن شاركوا في موسم الرياض، مؤكدين أن ما شاهدوه من تفاعل لم يتوقعوه أبدًا، وذلك خلال تصريحات إعلامية لهم مؤخرًا.



صور من الحفل

كما تطرقوا لسبب تسمية فرقتهم، فى إشارة إلى أن "الكرت المحروق" يشير إلى الشيء الذي لا يمكن استخدامه، كذلك فرقة "حرقة كرت" دمجت بين الأعمال الموسيقية بصورة غير متوقعة.



موسم جدة

وفي لقاء الفرقة المصرية شارموفرز، أكدوا أنها المرة الأولى التي يتواجدون بها في جدة، وأن كل ما كانوا يروه هو من خلف الشاشات، وقالوا: "جذبتنا المنطقة التاريخية ونود التجول بها أكثر".