معجبو جوني ديب يعبّرون عن حبّهم لمحاميّته.. “كامبل فاسكيز للرئاسة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ابتكر معجبو جوني ديب سلعًا تحمل اسم محاميته الشّهيرة كاميل فاسكيز ليعبّروا لها عن حبّهم بعدما تمكّن فريقها من كسب قضيّة التّشهير ضد آمبر هيرد.

وضجّت مواقع التّواصل الاجتماعي بصور سلع تحمل اسم كاميل فاسكيز، وكيلة جوني ديب المتمرسة التي كسبت حبّ الجمهور بعدما واجهت آمبر هيرد وأعادت الفرح إلى حياة موكّلها.

ولم يعبّر معجبو جوني ديب عن حبّهم وتقديرهم لكاميل فاسكيز من خلال الإشادة بها عبر مواقع التّواصل الاجتماعي فقط، إنّما ابتكروا سلعًا باسمها حتّى أنهم ناشدوها التّرشح لمنصب الرّئاسة.

وتشمل السّلع قمصانًا ومغانطًا وشموعًا وملصقات وأكواب قهوة، على كلٍّ منها عبارة تحمل اسم فاسكيز.

ومن ضمن العبارات الملفتة: “في عالمٍ مليء بـ آمبر هيرد، كن كاميل”. وأراد جمهور ديب أن يوثّق لحظات استثنائية من المحاكمة، فاختار جملة ” باحترام، هذا ليس سؤالي” وهي جملة من أشهر الجمل التي نطقت بها فاسكيز خلال استجواب آمبر هيرد.

والواضح أنّ فاسكيز أثّرت كثيرًا في نفوس الجمهور واستطاعت أن تثبت كفاءتها في عالم المحاماة فكتبوا على إحدى السّلع “كاميل فاسكيز هي امرأة خارقة”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض معجبي نجم “قراصنة الكاريبي” اعتقدوا أنّ ديب وفاسكيز يتواعدان وشجّعوا المحاميّة على القيام بهذه الخطوة إلاّ أنها نفت الخبر واعتبرت أنّ مواعدة الموكّلين “ليست من أخلاقيات المهنة”.

وصرّحت آنذاك: “أنا أهتمّ لأمر موكلي بشدة، ومن الواضح أننا تقرّبنا من بعضنا، إلاّ أنني عندما أقول نحن أعني الفريق كاملاً وبالطّبع، هذا يشمل جوني”.

وأكّدت المحاميّة لمجلّة “بيبول” أنّ علاقة عملٍ وصداقة تجمعها بجوني منذ 4 سنوات. كما وتطرّقت إلى موضوع علاقتها بحبيبها إدوارد أوين مؤكّدةً أنّها سعيدةً جدًّا.