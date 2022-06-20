أصالة تغني لـ ميحد حمد.. “أحب البر والمزيون”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختارت الفنانة السورية أصالة نصري قبل فترة أن تحيي جمهورها في كل حفل لها بأغنيات لزملائها، تختارها من ذاكرة الغناء المشعة بالوجد والموسيقى.

وتغنت أصالة خلال الحفلات الأخيرة التي أحيتها بأغنيات لميحد حمد، ونوال الكويتية، وأحلام.

وقررت أصالة أن تتحدث عن تجربتها بأداء أغنية الفنان الإماراتي ميحد حمد “أحب البر والمزيون”، التي غنتها مؤخراً في حفلها بدبي، فكتبت عبر “إنستغرام”. قائلة: “شو عملت فيني هالأغنية، ودتني مطرح وجبرتني أرسم صوتي قبل ما يطلع للسمع”.

وأكدت أصالة أن أداء هذه الأغنية يحتاج إلى جرأة، مشيرةً إلى أنها الآن تعيش مرحلة الجرأة، وقالت: “أنا بأكتر مرحلة حرة وجريئة اختار لمصلحة الفن والتجديد”.

وتقول كلمات الأغنية:

“أحب البر والمزيون… وأحب البدو والأوطان

واحبك قبل لا يدرون… هلي واهلك ولا الجيران

واحب العذري المخزون… بمجرى الدم والشريان

واحبك والمحبة عون… محب عاشق ولهان

ولاجلك كل شي يهون…على شانك رفيع الشان

ولو تطلب نظر العيون… عطيتك مني الصفطان

ببيع الروح لو يشرون… ونرضي الخاطر الزعلان”.