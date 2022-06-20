فيديو – الفنانة أمينة تتعرّض لموقف محرج في إحدى حفلاتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثناء إحيائها حفلاً في الفترة الأخيرة، تعرّضت المطربة الشعبية أمينة لموقف محرج، بينما كانت تغنّي وتتنقل على المسرح، حيث فوجئت بدخول قدمها اليمنى في فُتحة بخشبة المسرح والسقوط على الأرض، فسارع أعضاء فرقتها وبعض منظّمي الحفل لتدارك الأمر قبل السقوط لكن من دون فائدة.

يُذكر أن أمينة طرحت في الأيام الماضية أغنية جديدة بعنوان “صباحو” من كلمات وليد رياض وألحان وليد سمارة عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والمنصات الإلكترونية المختلفة.

وتأتي الأغنية ضمن أغنيات ألبومها الجديد “تجار السعادة” الذي تواصل طرح أغنياته، وترتيبها هو الخامس في الألبوم حيث أصدرت قبل شهر رمضان المبارك أغنية “صحاب فاشوش” التي حققت حوالى مليون مشاهدة، وهي من كلمات أيمن الطويل، ألحان هاني فاروق وتوزيع إسلام شيتوس، بالإضافة إلى أغاني: “النفسية تعبانة”، “الحكاية في كلمتين”، “تجار السعادة”… وتواصل أمينة العمل على باقي أغاني الألبوم لطرحها قريباً.