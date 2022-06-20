جولة في منزل بريتني سبيرز وسام أصغري الجديد.. هذا سعره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد أحدث عروس في الوسط الفني الهوليوودي، بريتني سبيرز، للانتقال إلى منزلها الجديد مع زوجها سام أصغري، بعد انتهاء شهر العسل.

وقد عقدت المطربة الأميركية صفقة رابحة، بعدما اشترت قصراً فخماً يقع في منطقة “كالاباساس” الراقية بولاية كاليفورنيا الأميركية، بالقرب من منزل زوجها السابق كيفين فيدرلاين، وطفليها “شون”، و”جايدن”، وذلك بعدما حصلت على المنزل بسعر 11.8 مليون دولار، وفقاً للصحف الأميركية، رغم أن سعره الأصلي الذي وصل لـ15.5 مليوناً.

وقد نشر موقع أميركي شهير تقريراً مفصلاً في ذات السياق، حيث أوضح أن المطربة ذات الـ40 عاماً، وزوجها صاحب الـ28 عاماً، قد اشتريا المنزل باستخدام أموال بريتني، التي تقدر ثروتها بنحو 60 مليون دولار.

كما كشف الموقع عن أن شاحنات الأثاث والأمتعة تبدأ الآن الاستعداد لنقل ممتلكاتها إلى منزلها الجديد، بعدما تستعد لإخلاء منزلها الحالي في هيدين هيلز بكاليفورنيا، والذي أقيم فيه حفل زفافهما، من دون أن يكشف عما إذا كانت تنوي الاحتفاظ بالمنزل الحالي بعد الانتقال، أم ستقرر عرضه للبيع.

يقع منزل بريتني سبيرز الجديد الكائن في “كالاباساس”، على مساحة تبلغ 1.6 فدان، وهو بمساحة 11,650 قدماً مربعة، ويضم حديقة جميلة مترامية الأطراف، بجانب ساحة خلفية ضخمة تضم حمام سباحة كبيراً، وحوض استحمام بمياه دافئة، بالإضافة إلى العديد من النوافير.

أما داخل المنزل، الذي يتسم بالفخامة والأناقة، فيضم 6 غرف نوم، و9 حمامات، ومطبخاً ضخماً، يتضمن مساحة أنيقة لتناول وجبات الإفطار، بالإضافة إلى ملاحق لغرف الملابس، فضلاً عن التصميم الأنيق الذي يتسم بالأرضيات الرخامية والديكور الخشبي الراقي.