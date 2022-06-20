عباس النوري يفجّر مفاجأة عن زواجه.. تصريحاته مثيرة للجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار النجم السوري عباس النوري الجدل بتصريحاته الجريئة حول زواجه وعلاقته بزوجته عنود خالد، مؤكداً أنه لا يمكن أن يفكر بطلاقها مهما حصل.

وقال النوري خلال استضافته في برنامج “كتاب الشهرة” وبعد عرض مقطع فيديو من مسلسل “باب الحارة”: “ما ممكن أعمل هيك مع زوجتي لا بالمزح ولا بالجد، وبعدين العصمة بيدها وليست بيدي، هي اللي بتطلّقني… من زمان رفعت الراية فهي كل شيء”. وأضاف: “لم تكن أول امرأة بحياتي، لكنها كانت أول حب، ولم تكن أول تجربة بحياتي، لكن كانت أول حب، وأنا أول ما شفتها في شي بداخلي قال هذه زوجتك”.

وتابع النجم السوري قائلاً: “لغاية الآن هناك الكثير من الأمور المتعلقة بشخصيتي وعلاقتي مع الدنيا قائمة على هذه البوصلة الأساسية التي اسمها عنود وعلى عقلها وقدرتها وشفافيتها وعاطفتها وبراءتها وسطوتها”… ومؤكداً أن زوجته كانت تخاف عليه وليس منه، وكانت تقول: “إذا لم يعرفه الناس في الشارع ويقتربون منه فالأمر موجع أكثر من أن ترى كل الناس تقترب منك وتقبلك”.