سمية الخشاب تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب تغريدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ما زالت الفنانة سمية الخشاب تواصل توجيه نصائحها الى طلاب الثانوية العامة، عبر حسابها الشخصي في “تويتر”، مؤكدةً أنها تقدّم لهم كل الدعم.

وتسبّبت آخر تدوينة كتبتها سمية لطلاب الثانوية العامة في تلقّيها سيلاً من الانتقادات والاتهامات ببث روح التهاون والكسل في نفوس الطلاب، حيث قالت في التغريدة: “قلبي مع حبايبي اللي في ثانوية عامة، بكرا أو الأيام الجاية زيها زي أي أيام في حياتنا، عملنا اللي علينا وذاكرنا ودي مجرد مرحلة بس”. وأضافت: “هنحل على قد ما نقدر وهنرضى بأي نتيجة وهنثبت نفسنا في المجال اللي هتحدده المرحلة دي، فخورة بيكم في كل الأحوال”.

وانهالت على سمية التعليقات من بعض أولياء الأمور مؤكدين أن هذه الرسائل من شأنها أن تبث في نفوس أبنائهم الطلبة اليأس والإحباط وتُثنيهم عن المذاكرة والتفوق.

الجدير بالذكر أن سمية الخشاب غابت عن دراما رمضان المنقضي، حيث كان آخر تواجد لها في رمضان قبل الماضي من خلال مسلسل “موسى”، الذي تدور أحداثه في قرية مصاغة – سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول “موسى” الفتى الجامح الذي يتحمّل مسؤولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.