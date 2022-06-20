شيرين رضا في فيديو جريء.. إثارة وجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة شيرين رضا جدلاً كبيراً بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تمسك بأسد صغير وتسير بجواره من دون خوف في كواليس تصوير فيلمها الجديد “مغامرات كوكو”، وقد علّقت على الفيديو قائلة: “بمشّي الأسد بتاعي”.

وعلّق عدد كبير من الجمهور على الفيديو مؤكدين أن حبّ شيرين للحيوانات وخاصة الكلاب جعلها تعامل الأسد كما لو كان حيواناً أليفاً.

من ناحية أخرى، تواصل شيرين تصوير أحداث فيلمها الجديد “مغامرات كوكو” المقرر طرحه قريباً، حيث كشفت خلال لقائها فى برنامج MBC Trending، عن أحداث الفيلم بالقول: “فيلم “مغامرات كوكو” بيناقش قضية الرفق بالحيوان، وإن ربنا وصانا إننا ناخد بالنا منهم”.وأضافت: “بجسد شخصية دكتورة بيطرية وعالمة، لما كتبوا الفيلم قالوا مينفعش غيري”.

الفيلم من النوع الكوميدي الخفيف، وتدور أحداثه حول صراع الخير والشر ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، وهو من بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، إيهاب فهمي، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، الطفل عبد الرحمن طه الشهير بـ”بودي”.