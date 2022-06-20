حلمي بكر بأقوى هجوم على النقابة بعد العفو عن حسن شاكوش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أقوى هجوم على نقابة المهن الموسيقية، انتقد الملحن الكبير حلمي بكر القرار الذي اتخذته لجنة التظلمات بقبول التظلم الذي تقدم به مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، وحصوله على تصريح بالغناء من النقابة.

وقال بكر في تصريحات صحافية: “أنا مش هتكلم عن مطربي المهرجانات تاني؛ لأن بلدنا باظت فنياً وبقينا في حالة تدهور بسببهم، ولما نقول أسامي الناس دي لازم نتمضمض بعدها ولا تقوليلي شاكوش ولا دبوس حرام عليكم، كفاية ليه نرجعهم تاني، بلاش نطلعهم من القبور هما كدة كدة ميتين”.

وكان حسن شاكوش قد أعلن حصوله على تصريح بالغناء من نقابة الموسيقيين عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة بدا فيها وهو يحمل تصريح النقابة، مع التعليق: “الحمد لله استلمت كارنيه النقابة وجاهزين للشغل”.

وسبق لحسن شاكوش أن وجّه رسالة اعتذار الى نقيب المهن الموسيقية والفنان هاني شاكر عبر برنامج “et بالعربي”، قائلاً: “هاني شاكر أستاذنا وأنا بحترمه جداً ومفيش مشكلة بيني وبينه، ولكن المشكلة كانت بيني وبين زميل في المجال، وطلعت اعتذرت وقدّمت التماس، وأوعدكم الفترة الجاية هقدم أعمال أحسن”.

كما أكد سكرتير نقابة المهن الموسيقية، أحمد رمضان ضرورة التزام حسن شاكوش بشروط النقابة حتى يستمر في الغناء، ومن بينها الالتزام التام بكل الأعراف والتقاليد المصرية وعدم الخروج عن الآداب العامة مرة أخرى، وتقديم محتوى جيد وله معنى، مؤكداً أن النقابة اكتفت بمنعه عن الغناء الأشهر الماضية كعقوبة له.