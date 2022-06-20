فيديو من الأرشيف.. مذيعة تحرج ليلى علوي على الهواء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الأرشيف للقاء في برنامج تلفزيوني كانت تقدّمه المذيعة الراحلة عفاف عبدالرازق استضافت فيه الفنانة ليلى علوي في بداية حياتها الفنية حيث وجّهت لها انتقادات بأنها تعتمد على جمالها في الأدوار التي تقدّمها وليس على موهبتها الفنية.

ودافعت ليلى عن نفسها ضد هذه الانتقادات قائلةً إنها لا تعتمد على جمالها في التمثيل بل على الدور الذي تقدّمه، وأن المخرجين هم من يحصرونها في أدوار تعتمد على ظهورها جميلة، لكنها كسرت تلك القاعدة في أفلام “خرج ولم يعد” و”إعدام ميت” و”ضربة معلم”، وغيرها.

يُذكر أنه تم تكريم ليلى علوي من جانب “رابطة إبداع العالم العربي والمهجر” في فرنسا مع الفنانة الكبيرة يسرا، وأُقيم حفل التكريم في قاعة مجلس الشيوخ، ونشرت كلٌ من ليلى علوي وإلهام شاهين مجموعة صور لهما أثناء التكريم.

الجدير ذكره أن ليلى علوي شاركت في رمضان 2022 بمسلسل “دنيا تانية” مع: مي سليم، وفراس سعيد، ونورهان، وأحمد عزمي، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وهو من إخراج أحمد عبد العال.