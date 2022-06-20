شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة للمطرب محمد الحلو بعد تركيب 6 دعامات بالقدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الفنان طارق فؤاد، صديقه المطرب محمد الحلو بعد إجرائه عملية وتركيب 6 دعامات بالقدمين، ونشر طارق فؤاد صورة بصحبته على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".



طارق فؤاد على فيس بوك

وعلق الفنان طارق فؤاد على الصورة قائلاً: "منذ ساعة عند أخي الحبيب وعشرة العمر كله المطرب محمد الحلو ومعى أخى الحبيب المايسترو عماد عاشور الف حمد الله على سلامتك يا محمد".

وكان الناقد الموسيقي أمجد مصطفى قد قال على حسابه بـ"فيس بوك": "الحمد لله الفنان الكبير محمد الحلو خرج من غرفة العمليات حالا.. بعد أن أجرى جراحة تسليك شرايين القدم كما قام الطبيب بتركيب 6 دعمات بالقدمين.. ندعو الله أن يتم شفاه على خير ويعود لجمهوره فى أسرع وقت".

وكان حمادة الحلو، نجل الفنان الكبير محمد الحلو، قد قال لـ الخليج 365، في وقت سابق، إن والده يعاني جلطات في الساق تسببت في انسداد شرايين الساق بنسبة 80%، مؤكدا أن الأطباء قرروا حاجته إلى عملية جراحية عاجلة، حيث طالب جمهوره بالدعاء لوالده لتخطي أزمته الصحية.

وكتب حمادة الحلو في منشور على "فيس بوك": "أبويا وأخويا وصاحبى وكل حاجة حلوة في حياتى الفنان الكبير محمد الحلو يحتاج إلى دعاء كل محبيه ليتحاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها، حيث قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة وتركيب دعامات لإصابته بانسداد في شرايين الساقين نسبة فوق 80٪؜، يارب اشفيه شفاء لا يغادر سقما".