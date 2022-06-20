شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الشاعر ربيع السويفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الشاعر ربيع السويفى عن وفاة والدته من خلال حسابه على موقع فيس بوك، حينما نعاها بكلمات كتب فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي في ذمة الله نسألكم الدعاء والفاتحة"، وقد سبق وتعاون الشاعر ربيع السويفى مع عدد كبير من المطربين من أبرزهم الهضبة عمرو دياب، وشيرين عبد الوهاب ومحمد حماقى وسميرة سعيد وغيرهم من المطربين.

ومن أبرز الأغانى الذى كتبها ربيع السيوفى أغنية "أنا عايش ومش عايش" للهضبة عمرو دياب، بالإضافة لأغنية "سهرونى الليل" لراغب علامة.

أيضاً أغنية "أرد ليه" لأصالة، "مش بالكلام" لراغب علامة، "مشتاقالك حبيبى" لسميرة سعيد، "سيبتك" لعمرو دياب، "لو كنت غالى عليك" لمصطفى قمر، "مفيش مرة" لشيرين عبد الوهاب، خلينا نعيش لمحمد حماقى، مقدرش أنساك لحماقى، وغيرها من الأعمال.