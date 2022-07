شكرا لقرائتكم خبر عن Top Gun: Maverick و Jurassic World: Dominion أفلام لا تفوتك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع مواسم ظهور نتائج الامتحانات وحصول التلاميذ على الإجازة، تزخر دور العرض السينمائية المصرية بالعديد من الأعمال الأجنبية التي تستقبلها السينما في موسم صيف يشهد منافسة شرسة بين كبار النجوم وهي الأعمال التي لا تفوت محبي السينما.

أولى تلك الأفلام هو فيلم الأكشن الجديد Top Gun: Maverick للنجم العالمي توم كروز والذي حقق رقم قياسي كبير في شباك الذاكر العالمي، الفيلم تدور أحداثه بعد قضائه لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجى Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز، يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفالكيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكوايروإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

فيما يشهد الموسم عرض فيلم Jurassic World: Dominion، حيث يظهر فيه النجم كريس برات، في رحلة بالقارب محفوفة بالمخاطر، ويظهر كريس - الذي يشارك في Jurassic Park للمرة الثالثة بصفته حارس اللعبة الذي تحول إلى بطل أوين جراد.

Jurassic World: Dominion واحد من أبرز الأفلام المنتظرة لما لها من شعبية كبيرة لدى الجمهور،الفيلم من بطولة دانييلا بينيدا، وبرايس دالاس هوارد، وكريس برات، وديشنلاكمان، ولورا ديرن، وجيك جونسون، وسام نيل، وجيف جولدبلوم، وجاستيس سميث، وعمر سى، وسكوت هيز، وديوانداوايز، وإيزابيلا سيرمون، ومامودوأثى.

ويشهد الموسم أيضا عرض فيلم ألفيس، حيث اعلنت شركة وارنر بروس عرض فيلم السيرة الذاتية Elvis الذي تدور أحداثه حول النجم الشهير إلفيس بريسلي، وعرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وذلك حسبما نشر موقع deadline.

وفيلم Elvis الذي أخرجه الأسترالي باز لورمان يعد من أبرز الأعمال الفنية المنتظرة في الموسم الجديد الذي يفتتحه مهرجان كان رسميا، ومن المقرر عرضه يوم 24 يونيو الجاري بدور العرض حول العالم.

يلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

ويلعب هاريسون جونيور، دور موسيقى البلوز الأسطوري بي بي كينغ الملقب ملك البلوز، كان قد ظهر هاريسون في The Photography و The High Note و Trial of the Chicago 7 ، مؤخرا، وفقا لما نشره موقع " deadline".

الفيلم الذي كتبه لورمان وكريج بيرس، يتعمق في العلاقة الديناميكية المعقدة بين بريسلي وباركر الغامض الذي امتد لأكثر من 20 عامًا، من صعود بريسلي إلى الشهرة إلى نجوميته غير المسبوقة، على خلفية المشهد الثقافي المتطور، وكان مركز هذه الرحلة هو أحد الأشخاص الأكثر أهمية وتأثيراً في حياة إلفيس، بريسيلا بريسلي.

أما عشاق الأنيميشن فيشهد الموسم عرض فيلم Minions: The Rise of Gru ، حيث كشفت الشركة المنتجة لفيلم الأنيميشن، عن الملامح الأولى للفيلم الذي طال انتظار بعد سلسلة من التأجيلات بسبب تفشي جائحة كورونا.

الفيلم يقوم بإخراجه كايل بالدا، بمشاركة كلاً من ستيف كارل، وتاراجيبينداهينسون، وميشيل يوه وجان كلون فان دام، والجزء الأخير من الفيلم كسر حاجز المليار دولار، و "Minions"قائم على مغامرات المخلوقات الصفراء كالتى ظهرت فى فيلم "أنا الحقير" بجزأيه الأول، والذى صدر فى (2010) والثانى والذى صدر فى (2013) ومن إنتاج استوديوهاتالأنيميشن للترفيه وتوزيع يونيفرسلستوديوز، وهو من تأليف بريان لينش، ومن إخراج بيير كوفين وكايل بالدا وإنتاج كريس ميليداندرى وجانيت هيلى، والعمل بطولة أصوات ساندرا بولوكالتى تؤدى دور الشريرة سكارليتأوفركيل وجون هام الذى يؤدى دور زوجها المخترع هير أوفركيل.