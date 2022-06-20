شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد يوجه الشكر لمتابعيه بعد نجاح مسلسل "ريفو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان أمير عيد الشكر لمتابعيه بعد النجاح الذى حققه مسلسل "ريفو"، والذى يعرض على منصة Watch it، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: "أحب اشكر كل الناس على رسايل الاعجاب بمسلسل ريفو، شكرًا علي الدعم والتشجيع والحب"



أمير عيد على تويتر

وحصد مسلسل "ريفو" الذى يعرض على منصة watch it إشادات واسعة من الجمهور، خاصة أن قصته تتميز بأحداث مختلفة، وهو من بطولة أمير عيد وصدقى صخر، وركين سعد، وحسن أبو الروس، بالإضافة إلى أعضاء فرقة كايروكى، كما نال المسلسل ذو الـ 10 حلقات ثناء بعض النقاد ورواد السوشيال ميديا خاصة أن المسلسل يحاكى قصص مشابهة من الحياة .

مسلسل "ريفو" مكون من 10 حلقات، وبطولة أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى اسماعيل، وتدور القصة حول الفتاة "مريم حسن فخر الدين" التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريڤو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات وتكتشف أن هناك سرا أخفاه طوال السنوات الماضية، وتتناول الأحداث قصة فرقة غنائية في التسعينيات باسم ريفو والمتغيرات الاجتماعية والسياسية حول تلك الفرقة في هذا التوقيت والعمل اجتماعي تشويقي موسيقي.