شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاكر يستعد لطرح أغان باللهجتين المصرية واللبنانية وينتهى من "لما لما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب الشاب محمد شاكر، نجل فضل شاكر، لطرح أغنية جديدة بعنوان "لما لما"، وهى الأغنية التي ستكون باللهجة المصرية وهى من كلمات الشاعر محمود سليم، وألحان تيم علي، وتوزيع مجد ضاهر، ومن المقرر أن يسافر شاكر إلى لبنان خلال الساعات المُقبلة لتصويرها كڤيديو كليب.

وانتهى المطرب محمد شاكر مؤخرًا، خلال فترة تواجده في مصر من اختيار وتسجيل عدة أغاني باللهجة المصرية استعداداً لطرحهم بالإضافة إلى رغبته في طرح أغنيتين آخرتين باللهجة اللبنانية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد شاكر، أغنية "خبرهن عليّ" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان وائل الأشقر، توزيع وميكس وماستر عمر صباغ، والتي حققت ما يقرب من نصف مليون مشاهدة.

تقول كلمات الأغنية:

خبرهن علي

خبرهن عليي، قلن شو عامل فيي

قلن انا شو بحبك، وانت شو قاسى عليي

ما تنسى تقول، انك جارح قلبى عطول،

وعن دمعى انت المسئول، وبقلبك مافى حنيه.

يشار إلى أن الفنان محمد شاكر قد أعلن سابقا عن عدد من الأعمال التى سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، ومن أبرز تلك الأعمال: " حبيب القلب وين " و" لمّا لمّا " و "صباح الصباح " و"كلامك معايا "و "على حالى " و"غايب عنى "و "عايش فيى "و "بهددددد الدنيا " و"بعشقو".