شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز: ضحكت على خبر طلاقى ومابعرفش أطبخ أو حتى أسلق بيض (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة دنيا عبد العزيز، ضيفة في "تليفزيون الخليج 365" مع الزميل بهاء نبيل، وتحدثت خلاله عن علاقتها بالمطبخ قائلة: "أنا علاقتى بالمطبخ زى علاقتك باللغة الصينية، بس هاتعلم إن شاء الله لإنى حتى مش بعرف أسلق بيض بس مصطفى زوجى لم يفاجئ ودى ميزة أننا نعرف بعض من زمان".

وردت دنيا عبد العزيز على حديث مواقع السوشيال ميديا بإقامة حفل زفاف لأكثر من مرة قائلة: "أنا عندى ناس كتير جدًا حبايب وقرايب وأصدقاء وزملاء، والطبيعى الناس بتعمل فرح كبير وخلاص بس أنا ماحبتش أعمل حاجة تقليدية، وحبيت أعمل حاجة مختلفة".

وتابعت: "عملت يوم كتب الكتاب اللى حضره أغلب الناس من الأهل والأقارب والوسط الفني، وتانى يوم احتفلت بكتب الكتاب مع ناس تانية مكنتش حضرت أول يوم، وبعد كده كملت تصوير وعرضت المسرحية في عيد الفطر وقررت أعمل الفرح مع أصدقائى المقربين جدًا في نويبع".

وعن استقبالها لخبر طلاقها بعد زواجها قالت دنيا عبد العزيز: "استقبلتها بالضحك بس مفرقش معايا كتير، وطلع خبر الطلاق مرتين أول مرة بعد كتب الكتاب بـ 3 أيام وتانى مرة بعد الفرح بساعتين، ومش عارفة ليه مستعجلين أوى كده فعلاً شائعات عجيبة بتطلع، وفى حاجة كمان قالوا إن مصدر مقرب قال محصلش طلاق بس حصل خناقة بسيطة وعدت على خير، وأنا أصلا ملحقتش أشوفه عشان كان عندنا شغل من بعد كتب الكتاب".