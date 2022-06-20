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المصرى العالمى محمد دياب مخرج Moon Knight فى أول زيارة لصحيفة مصرية.. انتظرونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى العالمى محمد دياب مخرج Moon Knight فى أول زيارة لصحيفة مصرية.. انتظرونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ”الخليج 365” ندوة صحفية للمخرج المصري العالم محمد دياب، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه بمسلسله العالمي Moon Knight، وأدار الندوة الشاعر والكاتب الصحفى وائل السمرى، رئيس التحرير التنفيذى لـ"الخليج 365"، بحضور دينا عبد العليم نائب أول رئيس التحرير، وفريق قسم الفن الزملاء لميس محمد وسارة صلاح وعماد صفوت ومصطفى القصبي.

وتحدث محمد دياب عن مسلسله والنجاح الكبير الذي حققه إضافة إلى الصعوبات التي واجهته لتقديم المسلسل.

مسلسل Moon Knight من إخراج الثلاثى المخرج المصرى محمد دياب، وجاستن بنسون، وآرون مورهيد، وقام بكتابة المسلسل الجديد دوج مونش، دون بيرلين، جيريمي سلاتر، جاك كيربي، وبـ مشاركة الراحل ستان لي من خلال كتاباته قبل وفاته.

ويقوم ببطولة مسلسل Moon Knight كل من أوسكار إسحق، إيثان هوك، جاسبارد أولييل، مي القلماوى.

ويدور المسلسل الجديد حول شخص يعانى من اضطراب الهوية الانفصالية، ويمنح قوى خارقة من إله القمر المصرى لكنه سرعان ما اكتشف أن هذه القوى المكتشفة حديثًا يمكن أن تكون نعمة ونقمة لحياته المضطربة.

العمل يأتى بلمسات مصرية، حيث يشارك المونتير المصرى أحمد حافظ فى المسلسل، بالحلقتين الثالثة والرابعة، واحدة من إخراج دياب والأخرى من إخراج الثنائى جاستن بنسون وآرون مورهيد.

مسلسل Moon Knight ينتمى إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائى، التى تضم أفلام مثل Eternals وShang-Chi and the Legend of the Ten Rings ومسلسل Ms. Marvel.

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 المخرج محمد دياب فى الخليج 365

 

أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365 ومحمد دياب ووائل السمري
أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365 ومحمد دياب ووائل السمري

 

أكرم القصاص ومحمد دياب
أكرم القصاص ومحمد دياب

 

أكرم القصاص ووائل السمرى ومحمد دياب ومحمود يسن
أكرم القصاص ووائل السمرى ومحمد دياب ومحمود يسن

 

المخرج محمد دياب فى الخليج 365
المخرج محمد دياب فى الخليج 365

 

المخرج محمد دياب فى ضيافة الخليج 365
المخرج محمد دياب فى ضيافة الخليج 365

 

المخرج محمد دياب فى ندوة الخليج 365
المخرج محمد دياب فى ندوة الخليج 365
أحمد سعيد ومحمد دياب
أحمد سعيد ومحمد دياب

 

أكرم القصاص ومحمد خطاب
أكرم القصاص ومحمد خطاب

 

الخليج 365 يحتفل بنجاح محمد دياب
الخليج 365 يحتفل بنجاح محمد دياب

 

خالد إبراهيم ومحمد دياب
خالد إبراهيم ومحمد دياب

 

شادي أبو الحسن
شادي أبو الحسن

 

عماد صفوت ومحمد دياب
عماد صفوت ومحمد دياب

 

لميس محمد ومحمد دياب
لميس محمد ومحمد دياب

 

محمد دياب ووائل السمرى ودينا عبدالعليم
محمد دياب ووائل السمرى ودينا عبدالعليم

 

محمد دياب ووائل السمرى
محمد دياب ووائل السمرى

 

محمد دياب في الخليج 365
محمد دياب في الخليج 365

 

محمد دياب في زيارة لتلفزيون الخليج 365
محمد دياب في زيارة لتلفزيون الخليج 365

 

محمد دياب في ضيافة الخليج 365 (2)
محمد دياب في ضيافة الخليج 365 (2)

 

محمد دياب في ضيافة الخليج 365 (3)
محمد دياب في ضيافة الخليج 365 (3)

 

محمد دياب في ضيافة الخليج 365 (4)
محمد دياب في ضيافة الخليج 365 (4)

 

محمد دياب في ضيافة الخليج 365 (5)
محمد دياب في ضيافة الخليج 365 (5)

 

محمد دياب في ضيافة الخليج 365
محمد دياب في ضيافة الخليج 365

 

محمد دياب وأكرم القصاص (2)
محمد دياب وأكرم القصاص (2)

 

محمد دياب وأكرم القصاص (3)
محمد دياب وأكرم القصاص (3)

 

محمد دياب وأكرم القصاص (4)
محمد دياب وأكرم القصاص (4)

 

محمد دياب وأكرم القصاص ووائل السمرى (2)
محمد دياب وأكرم القصاص ووائل السمرى (2)

 

محمد دياب وأكرم القصاص ووائل السمرى (3)
محمد دياب وأكرم القصاص ووائل السمرى (3)

 

محمد دياب وأكرم القصاص ووائل السمرى (4)
محمد دياب وأكرم القصاص ووائل السمرى (4)

 

محمد دياب وأكرم القصاص ووائل السمرى
محمد دياب وأكرم القصاص ووائل السمرى

 

محمد دياب وأكرم القصاص
محمد دياب وأكرم القصاص

 

محمد دياب وبلال رمضان
محمد دياب وبلال رمضان

 

محمد دياب وسامي وهيب
محمد دياب وسامي وهيب

 

محمد دياب وشادي أبو الحسن
محمد دياب وشادي أبو الحسن

 

محمد دياب وعبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي
محمد دياب وعبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي

 

محمد دياب ومصطفي القصبي
محمد دياب ومصطفي القصبي

 

محمد دياب وهمت سلامة رئيس التحرير التنفيذي
محمد دياب وهمت سلامة رئيس التحرير التنفيذي

 

محمد دياب ووائل السمري ودينا عبد العليم
محمد دياب ووائل السمري ودينا عبد العليم

 

محمد دياب ووائل السمري
محمد دياب ووائل السمري

 

محمد رشاد ومحمد دياب
محمد رشاد ومحمد دياب

 

محمود ياسين
محمود ياسين

 

ندوة محمد دياب باليوم السابع
ندوة محمد دياب باليوم السابع

 

ندوة محمد دياب
ندوة محمد دياب

 

يوسف أيوب وأكرم القصاص
يوسف أيوب وأكرم القصاص

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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