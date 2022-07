شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى العالمى محمد دياب مخرج Moon Knight فى أول زيارة لصحيفة مصرية.. انتظرونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ”الخليج 365” ندوة صحفية للمخرج المصري العالم محمد دياب، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه بمسلسله العالمي Moon Knight، وأدار الندوة الشاعر والكاتب الصحفى وائل السمرى، رئيس التحرير التنفيذى لـ"الخليج 365"، بحضور دينا عبد العليم نائب أول رئيس التحرير، وفريق قسم الفن الزملاء لميس محمد وسارة صلاح وعماد صفوت ومصطفى القصبي.

وتحدث محمد دياب عن مسلسله والنجاح الكبير الذي حققه إضافة إلى الصعوبات التي واجهته لتقديم المسلسل.

مسلسل Moon Knight من إخراج الثلاثى المخرج المصرى محمد دياب، وجاستن بنسون، وآرون مورهيد، وقام بكتابة المسلسل الجديد دوج مونش، دون بيرلين، جيريمي سلاتر، جاك كيربي، وبـ مشاركة الراحل ستان لي من خلال كتاباته قبل وفاته.

ويقوم ببطولة مسلسل Moon Knight كل من أوسكار إسحق، إيثان هوك، جاسبارد أولييل، مي القلماوى.

ويدور المسلسل الجديد حول شخص يعانى من اضطراب الهوية الانفصالية، ويمنح قوى خارقة من إله القمر المصرى لكنه سرعان ما اكتشف أن هذه القوى المكتشفة حديثًا يمكن أن تكون نعمة ونقمة لحياته المضطربة.

العمل يأتى بلمسات مصرية، حيث يشارك المونتير المصرى أحمد حافظ فى المسلسل، بالحلقتين الثالثة والرابعة، واحدة من إخراج دياب والأخرى من إخراج الثنائى جاستن بنسون وآرون مورهيد.

مسلسل Moon Knight ينتمى إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائى، التى تضم أفلام مثل Eternals وShang-Chi and the Legend of the Ten Rings ومسلسل Ms. Marvel.



