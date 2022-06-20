مصرع ممثلة شهيرة بعد سقوطها من الطابق ال 15

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 06:58 مساءً - لقت الممثلة التركية ” يونجا تركمان ” مصرعها صباح اليوم الإثنين إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق ال 15 .

وهو الأمر الذي أدى إلى إصابة يونجا تركمان البالغة من العمر 47 عاما بنزيف إلى جانب العديد من الخدوش والكدمات والرضوض التي أودت بحياتها على الفور .

وانتقلت الأجهزة الامنية سريعا إلى مكان الحادث حيث فرضت سياجا أمنيا حول مكان الضحية .. وبدأت الشرطة إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الوفاة هل انتحارا أم جريمة قتل .

خاصة وأن يونجا تركمان كانت قد أقدمت على انهاء حياتها عن طريق تناول جرعة زائدة من المخدرات في شهر أغسطس من العام الماضي نتيجة معاناتها من الاكتئاب .

كما تم التأكد من أن الممثلة التركية الراحلة كانت تتواجد بمفردها في شقتها الواقعة في شارع عثمان غازي باشا بمدينة إسطنبول .

يذكر أن يونجا تركمان هي واحدة من نجمات السينما التركية وعرفت في العديد من الأعمال التليفزيونية من أبرزها : ” قطاع الطرق لن يحكموا العالم، وأسميته عشق، وكل ما يخص الزواج ” .