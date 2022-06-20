شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج العالمى محمد دياب يحتفل بنجاح Moon Knight فى ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المخرج المصري العالمي محمد دياب، بنجاح مسلسله العالمي Moon Knight، في الخليج 365 حيث رافقه رئيس مجلسي إدارة وتحرير ”الخليج 365” أكرم القصاص، الذي رحب بمحمد دياب، مؤكدًا أن الخليج 365 دائمًا ما يحتفل بالنجوم والمتميزين في العمل، وأن محمد دياب واحد من المواهب المهمة والمتميزة ورفع اسم مصر في هوليود

وكان بصحبته دينا عبد العليم، نائب أول رئيس التحرير، والشاعر والكاتب الصحفى وائل السمرى، رئيس التحرير التنفيذى لـ"الخليج 365" الذي قال إنه في غاية السعادة لوجود مخرج مصري مهم في تاريخ السينما المصرية معنا في الخليج 365، معتبرًا محمد دياب فخرًا لجيل كامل ليس فقط لتميزه على المستوى الفني ولكن أيضًا على المستوى الإنساني لأنه واجه الكثير من التحديات والمعوقات ولديه خبرات إنسانية واجتماعية وحياتيها خاضها بجسارة مرة و ببراءة واحترافية مرة، واستطاع أن يوجه موهبته ليصل للعالمية بشخصيته فهو لم يندمج في عالم غربي ليصل لمكانة معينة وإنما فرض نفسه بموهبته ورؤيته دون الانصياع لأفكار غير أفكاره أو يستلهم نماذج قدمها غيره من قبل، ولذلك تجربة محمد دياب تجربة ملهمة فنيًا وإنسانية وقدم في الفن المصري نفس الإنجاز الذي يوازي ما حققه محمد صلاح في مجال كرة القدم، حيث أثبت أن المصريين قادرين على اكتساب احترام الآخرين وبالتالي ترتب على ذلك إنتاج ضخم بنجوم ومعدات وكل ذلك لأنهم مؤمنين إيمانًا تامًا بموهبة محمد دياب وأنه سيقدم عملا جيدًا ويدعو للفخر.

ومن جانبه وجه محمد دياب الشكر لـ"الخليج 365" ولوائل السمري متمنيًا أن يستحق هذا الكلام عن جدارة، مشيرًا إلى أنه منبهر بمقر الخليج 365 وبتجهيزاته موضحًا أنه زار أماكن صحفية عالمية ويجد أن مستوى الخليج 365 مستوى مبهر.



أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365 ومحمد دياب ووائل السمري



أكرم القصاص ومحمد دياب



أكرم القصاص ووائل السمرى ومحمد دياب ومحمود يسن



المخرج محمد دياب فى الخليج 365



المخرج محمد دياب فى ضيافة الخليج 365



المخرج محمد دياب فى ندوة الخليج 365



























أحمد سعيد ومحمد دياب



أكرم القصاص ومحمد خطاب



الخليج 365 يحتفل بنجاح محمد دياب



خالد إبراهيم ومحمد دياب



شادي أبو الحسن



عماد صفوت ومحمد دياب



محمد دياب ووائل السمرى ودينا عبدالعليم



محمد دياب ووائل السمرى



محمد دياب في الخليج 365



محمد دياب في زيارة لتلفزيون الخليج 365



محمد دياب في ضيافة الخليج 365 (2)



محمد دياب في ضيافة الخليج 365 (3)



محمد دياب في ضيافة الخليج 365 (4)



محمد دياب في ضيافة الخليج 365 (5)



محمد دياب في ضيافة الخليج 365



محمد دياب وأكرم القصاص (2)



محمد دياب وأكرم القصاص (3)



محمد دياب وأكرم القصاص (4)



محمد دياب وأكرم القصاص ووائل السمرى (2)



محمد دياب وأكرم القصاص ووائل السمرى (3)



محمد دياب وأكرم القصاص ووائل السمرى (4)



محمد دياب وأكرم القصاص ووائل السمرى



محمد دياب وأكرم القصاص



محمد دياب وبلال رمضان



محمد دياب وسامي وهيب



محمد دياب وشادي أبو الحسن



محمد دياب وعبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي



محمد دياب ومصطفي القصبي



محمد دياب وهمت سلامة رئيس التحرير التنفيذي



محمد دياب ووائل السمري ودينا عبد العليم



محمد دياب ووائل السمري



محمد رشاد ومحمد دياب



محمود ياسين



ندوة محمد دياب باليوم السابع



ندوة محمد دياب